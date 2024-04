Telegram publie une mise à jour pour l’autonomie et inclus une nouvelle interface pour les appels

Face à la concurrence toujours plus importante dans le secteur des messageries instantanées, l’application Telegram arrive à se démarquer en proposant des fonctionnalités et des optimisations toujours plus poussées. Une nouvelle mise à jour publiée sur l’App Store promet une nouvelle interface pour les appels téléphoniques et une consommation plus modérée sur votre autonomie quand vous utilisez l’app.

Nouvelle mise à jour majeure pour Telegram

Telegram a récemment lancé une mise à jour majeure sur iOS, qui promet d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur grâce à un ensemble de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations. La dernière mise à jour de Telegram se distingue par plusieurs aspects clés :

Design coloré : la nouvelle interface utilisateur de Telegram arbore des couleurs vives et attrayantes, ce qui offre une expérience visuelle rafraîchissante.

Consommation d’énergie réduite au strict minimum : une attention particulière a été accordée à l’optimisation de la consommation d’énergie, rendant l’application iOS plus efficace sur les iPhone (tous les modèles sont concernés).

Nouvel effet de disparition : pour la suppression des messages, Telegram introduit un effet visuel innovant, renforçant l’aspect interactif de l’application.

Mise à jour majeure pour les bots : Cette mise à jour est décrite comme la plus grande dans l’histoire des bots sur Telegram, promettant des fonctionnalités enrichies et une intégration plus poussée.

Amélioration des appels sur Telegram

Les appels sur Telegram bénéficient également de nombreuses améliorations :

Nouvelles animations et arrière-plans dynamiques : Telegram a réalisé des ajouts esthétiques rendent l’expérience d’appel plus agréable et moderne.

Interface optimisée : la nouvelle interface est conçue pour être économe en ressources, offrant une meilleure autonomie et étant optimisée même pour les appareils plus anciens.

Amélioration de la qualité des appels : une attention particulière a été portée à la qualité des appels, avec des corrections de bugs qui étaient apparus dans de précédentes versions de Telegram et des améliorations de l’interface.

Telegram a également annoncé dans son communiqué préparer de belles avancées et améliorations en ce qui concerne les appels. De futures mises à jour qui vont être publiés sur l’App Store vont permettre d’obtenir une meilleure qualité audio.



Cette mise à jour de Telegram sur iOS marque une étape importante dans l’évolution de l’application, avec des améliorations significatives qui non seulement améliorent l’expérience utilisateur, mais positionnent également Telegram comme un concurrent sérieux dans l’espace de la messagerie mobile. En 2024, Telegram continuera d’affronter d’autres géants comme Facebook Messenger, Signal ou encore WhatsApp qui a récemment « copié » les canaux de conversation sur Telegram.



Source



Télécharger l'app gratuite Telegram Messenger