La compagnie aérienne de luxe Beond va mettre à disposition des Apple Vision Pro sur ses vols

Depuis sa commercialisation, l'Apple Vision Pro a principalement intéressé les particuliers qui ont été très nombreux à acquérir le premier ordinateur spatial d'Apple. Toutefois, ce que l'on remarque, c'est que plus le temps passe et plus les entreprises s'intéressent au Vision Pro. La bonne nouvelle pour Apple, c'est que quand une entreprise décide de mettre à disposition des Vision Pro à ses salariés ou clients, ce sont des commandes à plusieurs centaines de milliers d'euros !

Beond va acheter une masse de Vision Pro

Depuis novembre 2023, une nouvelle compagnie aérienne venant des Maldives a vu le jour, il s'agit de Beond Airlines. Comparée à ses concurrents, cette compagnie aérienne ne vise que les vols haut de gamme, autrement dit la totalité de l'avion est une business class avec des sièges entièrement allongés ainsi que beaucoup de places pour ses jambes. L'autre particularité de Beond Airlines, c'est le divertissement à bord, la compagnie aérienne fait tout pour proposer la meilleure expérience de vol à sa très riche clientèle.



Avec la sortie très médiatisée de l'Apple Vision Pro, les dirigeants de Beond Airlines ont eu la merveilleuse idée d'acheter en masse des Vision Pro afin de les mettre à disposition des voyageurs pendant toute la durée du vol. L'objectif à travers cette stratégie est de provoquer une expérience mémorable pour les clients qui profiteront d'une immersion totale pour jouer à des jeux, regarder des films, travailler...

Voici ce que déclare le communiqué de presse de Beond Airlines :

L'Apple Vision Pro transformera l'expérience de divertissement à bord, et nous serons les premiers à l'offrir à certains passagers. En plus de notre bibliothèque existante et sans cesse croissante de contenus en vol tels que des films et des jeux, Beond présentera de superbes destinations et activités de villégiature aux Maldives. Nous travaillons maintenant avec des partenaires aux Maldives pour préparer des images vraiment incroyables. L'expérience en vol créera une anticipation pour les passagers avant leur arrivée aux Maldives. Offrir l'Apple Vision Pro est une autre étape de notre vision d'offrir une expérience de voyage haut de gamme à nos clients, du début à la fin de leur voyage. Nous sommes fiers d'être la première compagnie aérienne à déployer la technologie.

Ce qui a séduit Beond Airlines, c'est l'expérience divertissante qu'apporte le Vision Pro, la qualité du produit, mais aussi... le mode voyage ! N'oublions pas que l'ordinateur spatial d'Apple propose un mode voyage sur visionOS, ce qui permet de prendre en compte les vibrations de l'avion pendant le vol. Résultat, l'expérience utilisateur n'est pas dégradée, car le Vision Pro a conscience qu'il est dans un environnement spécial tant que ce mode est activé.



Beond Airlines devient donc la première compagnie aérienne dans le monde à proposer des Vision Pro à ses clients. Est-ce que d'autres compagnies suivront ? Il y a fort à parier, car une fois que le Vision Pro sera disponible dans le monde entier, l'ordinateur spatial d'Apple va devenir encore plus populaire.