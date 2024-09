SFR répond à Free en proposant le débit symétrique à 8 Gbit/s à 44,99€ par mois

Il y a un peu plus d’un mois, Free a frappé un gros coup en commercialisant la Freebox Ultra, une nouvelle Freebox exclusivement disponible en fibre optique et capable de proposer un débit descendant de 8 Gbit/s et un débit montant identique. Face à cette offre très haut de gamme, Bouygues Telecom et Orange n’ont pas encore répondu, toutefois, SFR a décidé de ne pas se laisser faire et met à jour aujourd’hui son abonnement “SFR Box 8X” en proposant aussi un débit montant de 8 Gbit/s. Est-ce que l’offre est plus avantageuse que celle de Free ?

SFR propose désormais le 8 Gbit/s en débit montant

En ce début d’année, Free a fait un gros coup de buzz avec sa Freebox Ultra, en plus d’intégrer le WiFi 7, le FAI de Xavier Niel a aussi introduit pour la première fois un débit symétrique, entendez par là, un débit de 8 Gbit/s en débit descendant et montant. Si on pouvait penser que les concurrents allaient prendre du temps pour s’alligner sur l’offre de la Freebox Ultra, ce n’est finalement pas le cas. SFR vient d’annoncer aujourd’hui upgrader le débit montant de son offre “SFR Box 8X”, celui-ci passe à 8 Gbit/s avec le même débit descendant : 8 Gbit/s également.



Cependant, l’offre de SFR a des désavantages comparé à la Freebox Ultra de Free. Dans un premier temps, le carré rouge continue de proposer le WiFi 6, il n’y a pas de WiFi 6E ni de WiFi 7, si le dernier n’est pas “indispensable” de nos jours, le WiFi 6E reste tout de même important, car c’est la norme WiFi présente sur la majorité des derniers smartphones haut de gamme.

Les désavantages se poursuivent sur les services de streaming. Alors que Free propose pour 59,99€/mois Netflix, Disney+, Universal+, Amazon Prime ou encore Canal+ la Chaine, SFR ne propose que Netflix, Disney+ ainsi que le bouquet famille pendant 9 mois. Au-delà de cette période, l’abonné devra payer un supplément financier. Si on observe la stratégie de Free et de SFR sur les offres haut de gamme, celle de Free est largement plus généreuse.



SFR a aussi modifié les termes du contrat en ce qui concerne l’engagement, désormais la SFR Box 8X passe sans engagement, contrairement à l’offre précédente où on retrouvait 12 mois d’engagement. À noter que le carré rouge ne propose plus de promotion sur la première année, les nouveaux abonnés seront directement au tarif plein : 44,99€/mois avec des frais d’ouverture de service de 49€.



SFR inclus dans son offre un boitier TV avec 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos pour profiter pleinement des contenus compatibles sur les services de streaming. Si l’abonné le souhaite, il peut bénéficier d’un deuxième boitier TV sur simple demande à la souscription ou après, l’option est entièrement gratuite.

