Les abonnés Freebox Delta et Ultra auront Prime Video sans publicités encore quelques mois

C’est officiel, depuis ce matin en France, Amazon a ajouté des publicités sur son service de streaming Prime Video. L’entreprise rejoint ses concurrents comme Disney+ et Netflix qui se sont eux aussi lancés dans l’ajout de spot publicitaires avant et pendant les contenus. Si cet ajout est effectif dès maintenant, ce n’est pas le cas pour tout le monde, les abonnés Freebox Ultra et Delta bénéficient d’une prolongation sans publicités.

La publicité pour tous ? Enfin pas vraiment…

Les abonnés Freebox Delta et Ultra peuvent pousser un soupir de soulagement, car ils continueront à profiter d’une expérience sans publicités sur Prime Video pour quelques mois supplémentaires. Cette annonce vient après qu’Amazon ait révélé au début de l’année son intention d’introduire des publicités pendant la lecture de vidéos sur sa plateforme Prime Video.



Pour ceux qui souhaitent une expérience de visionnage sans publicités, Amazon a proposé une option permettant de supprimer les publicités moyennant un supplément mensuel de 1.99€. Toutefois, les abonnés refusant cette offre verront non seulement l’apparition de publicités mais également la suppression du Dolby Atmos et du Dolby Vision.

Dans un geste d’apaisement, Amazon a étendu la période sans publicités jusqu’au 9 août 2024 pour les abonnés Prime Video via les offres Freebox Delta et Ultra. Cette extension donne aux abonnés le temps de s’adapter à la nouvelle réalité ou de décider s’ils souhaitent souscrire au supplément pour éviter les publicités.



Après cette date, la réalité des publicités s’imposera, mais l’option de s’en exonérer moyennant les 1.99€ par mois sera disponible. Cette charge supplémentaire sera ajoutée directement à la facture Freebox des abonnés concernés. Amazon assure que l’option sera sans engagement, permettant ainsi aux abonnés de l’activer ou de la désactiver à tout moment depuis le site de Prime Video.



