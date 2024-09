Apple publie une étude sur les acouphènes et rappelle comment ses appareils peuvent aider

Apple a partagé aujourd'hui une mise à jour de son Apple Hearing Study qui révèle de nouvelles informations sur les acouphènes. Ce phénomène, qui touche près d'une personne sur six au cours de sa vie, intervient avec l'âge ou bien à la suite de traumatismes acoustiques et / ou de maladies. Les acouphènes sont des bruits parasites que l'on entend dans une oreille (ou les deux) ou dans sa tête sans qu'ils aient été émis par une source du monde extérieur.

Une étude inédite sur les acouphènes

Rick Neitzel, professeur de sciences de la santé environnementale à l'école de santé publique de l'université du Michigan, a partagé le contexte de l'étude qui vise à mieux comprendre l'exposition sonore et son impact sur la santé auditive :

Environ 15 % de nos participants souffrent quotidiennement d'acouphènes. Les acouphènes peuvent avoir un impact important sur la vie d'une personne. Les tendances qui se dégagent de l'étude Apple Hearing sur l'expérience des gens en matière d'acouphènes peuvent nous aider à mieux comprendre les groupes les plus à risque, ce qui peut à son tour contribuer à orienter les efforts visant à réduire les effets associés à cette affection. L'étude Apple Hearing nous donne l'occasion, ce qui n'était pas possible auparavant, d'améliorer notre compréhension des acouphènes dans toutes les catégories démographiques, et de contribuer aux connaissances scientifiques actuelles qui peuvent, à terme, améliorer la prise en charge des acouphènes.

Dans le cadre de l'une des plus vastes études sur les acouphènes à ce jour, des chercheurs de l'Université du Michigan ont donc examiné les données de plus de 160 000 participants utilisant des appareils Apple. Les acouphènes, définis comme la perception d'un son sans source externe, peuvent se manifester par des sonneries, des bourdonnements ou d'autres sons et peuvent avoir un impact sur la qualité de vie en perturbant le sommeil, la concentration et la clarté de l'audition. Selon la sévérité, cela peut faire de votre vie un enfer, poussant certains jusqu'au suicide.



L'étude d'Apple a révélé que 77,6 % des participants avaient souffert d'acouphènes à un moment ou à un autre de leur vie. La prévalence des acouphènes quotidiens augmente avec l'âge, les personnes âgées de 55 ans et plus étant trois fois plus susceptibles d'en souffrir quotidiennement que les participants plus jeunes, âgés de 18 à 34 ans. Les hommes ont déclaré une incidence légèrement plus élevée d'acouphènes quotidiens, soit 2,7 % de plus que les femmes, mais un pourcentage plus élevé d'hommes ont déclaré n'avoir jamais souffert d'acouphènes.





Les participants ont déclaré utiliser diverses méthodes pour gérer leurs acouphènes. Les stratégies les plus courantes sont l'utilisation de machines à bruit, l'écoute de sons naturels et la méditation. Nous pouvons ajouter à cela, les massages crâniens, choses qu'un ancien rédacteur souffrant de ce syndrome avait pratiqué avec succès.



En ce qui concerne les causes des acouphènes, l'étude souligne que le traumatisme sonore ou l'exposition à des niveaux de bruit trop élevés est la principale cause signalée, citée par 20,3 % des participants. Il y a aussi le stress à 7 %, ainsi que d'autres facteurs déclenchants plus rares comme la vaccination, la prise d'antibiotiques, etc.



Malin, Apple a mis en avant plusieurs façons dont ses appareils peuvent contribuer à la santé auditive :

L'application Bruit : L'application Bruit de l'Apple Watch peut avertir les utilisateurs lorsque les niveaux de bruit ambiant peuvent avoir un impact sur leur santé auditive. L'application Santé de l'iPhone suit l'historique de l'exposition de l'utilisateur aux niveaux sonores et indique si les niveaux sonores des écouteurs ou du bruit ambiant dépassent les normes de l'Organisation mondiale de la santé.

: L'application Bruit de l'Apple Watch peut avertir les utilisateurs lorsque les niveaux de bruit ambiant peuvent avoir un impact sur leur santé auditive. L'application Santé de l'iPhone suit l'historique de l'exposition de l'utilisateur aux niveaux sonores et indique si les niveaux sonores des écouteurs ou du bruit ambiant dépassent les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Niveaux sonores de l'environnement : Les utilisateurs peuvent consulter les niveaux sonores de l'environnement au cours d'une semaine sur l'iPhone et vérifier les niveaux sonores en décibels sur l'Apple Watch, afin de s'assurer que leur exposition reste dans des limites sûres.

: Les utilisateurs peuvent consulter les niveaux sonores de l'environnement au cours d'une semaine sur l'iPhone et vérifier les niveaux sonores en décibels sur l'Apple Watch, afin de s'assurer que leur exposition reste dans des limites sûres. Annulation active du bruit et mode de réduction du son fort : L'annulation active du bruit sur les AirPods Pro et AirPods Max utilise des microphones intégrés pour détecter et contrer les sons extérieurs avec un anti-bruit, les annulant efficacement avant qu'ils n'atteignent les oreilles de l'utilisateur. Pour ceux qui souhaitent toujours entendre les sons environnants, le mode de réduction des sons forts des AirPods Pro 2 réduit les bruits forts tout en préservant la qualité du son.

: L'annulation active du bruit sur les AirPods Pro et AirPods Max utilise des microphones intégrés pour détecter et contrer les sons extérieurs avec un anti-bruit, les annulant efficacement avant qu'ils n'atteignent les oreilles de l'utilisateur. Pour ceux qui souhaitent toujours entendre les sons environnants, le mode de réduction des sons forts des AirPods Pro 2 réduit les bruits forts tout en préservant la qualité du son. Réduire les sons forts : Pour fixer une limite au volume des écouteurs, les utilisateurs peuvent se rendre dans Réglages, toucher « Sons et haptiques » (sur l'iPhone 7 et les versions ultérieures) ou « Sons » (pour les modèles antérieurs), puis toucher « Sécurité des écouteurs » pour activer « Réduire les sons forts » et régler le curseur sur le niveau de décibels souhaité.



L'étude Apple Hearing a déjà accumulé environ 400 millions d'heures de niveaux sonores environnementaux calculés, complétés par des enquêtes sur le mode de vie, afin d'analyser la manière dont l'exposition au son affecte l'audition, le stress et d'autres aspects de la santé. Les données recueillies sont également partagées avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre de son initiative Make Listening Safe.