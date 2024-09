Controller for HomeKit permet de cartographier sa maison en 3D avec le Lidar

Tout possesseur d'iPhone a déjà l'application Maison d'Apple pour permettre aux utilisateurs de contrôler et de gérer ses appareils HomeKit. Mais il existe de multiples applications tierces qui étendent ces fonctionnalités - dont Controller for HomeKit. L'application d'Acasa, présentée en 2020 puis en 2022 sur iPhoneSoft, a reçu une mise à jour majeure cette semaine qui ajoute une nouvelle fonctionnalité « Plan d'étage » pour cartographier votre maison en 3D.

Les nouveautés de Controller for HomeKit

Bienvenue dans le futur de votre Apple Home ! Nous avons révolutionné le contrôle de votre maison intelligente, vous offrant une expérience inégalée.

Avec "Plan d'étage" (Floor Plan en anglais), les utilisateurs de Controller for HomeKit peuvent créer un modèle 3D de leur maison à l'aide du scanner LiDAR d'un iPhone ou d'un iPad compatible. Une fois le modèle généré, il est possible de contrôler tous les appareils HomeKit depuis ce modèle 3D.

En effet, le plan obtenu peut être enrichi de boutons pour le contrôle direct des appareils, l'affichage des valeurs actuelles des capteurs, l'exécution de scènes et de flux de travail, ainsi que la navigation dans les pièces. Cela donne aux utilisateurs une vue d'ensemble visuelle et leur permet de contrôler intuitivement leur domotique, par exemple en allumant et en éteignant les lumières ou en vérifiant l'état des capteurs de contact d'un clin d'oeil.



Vous n'avez pas un iPhone 12 Pro ou un iPad Pro 2020 minimum ? Et bien vous pouvez toujours profiter de cette fonctionnalité en utilisant l'appareil (avec Lidar) d'un ami. Il vous suffit de numériser un App Clip à partir d'un appareil compatible, puis d'exporter le modèle 3D vers votre iPhone. Le développeur précise également que tous les scanners sont traités localement, de sorte que le modèle 3D de votre maison n'est jamais envoyé à des serveurs tiers. C'est précieuse indication.



Le reste de la mise à jour intègre un écran d'accueil repensé pour accéder plus vite à vos caméras, à vos scènes et autres plans d'étage, ainsi qu'une nouvelle vue des pièces qui regroupe toutes vos scènes, appareils et automatisations.

Si vous aviez raté nos précédents articles sur le sujet, sachez que Controller for HomeKit propose également des fonctionnalités telles que des automatisations complexes, des notifications, des sauvegardes pour les codes de configuration, des flux de travail et des widgets.

Le prix de Controller for HomeKit

C'est probablement la plus complète et la plus pratique, mais elle nécessite un abonnement pour utiliser les fonctionnalités "Pro". Cela va de 5,99€ par mois à 29,99€ par an, ou bien en une seule fois à 59,99€.

Télécharger l'app gratuite Controller for HomeKit