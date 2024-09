macOS Sequoia permet de personnaliser le son des AirPods

macOS Sequoia apporte au Mac une fonctionnalité d'accessibilité existant depuis longtemps sur l'iPhone et l'iPad : Adaptation des écouteurs. Apparu sur iOS 14, elle permet de personnaliser le rendu sonore.

De l'iPhone au Mac

Sur la dernière bêta de macOS Sequoia, les options d'adaptation au casque se trouvent dans l'app "Réglages système", sous Accessibilité → Audio. Les réglages vous permettent de personnaliser l'audio pour tous les AirPods et certains casques Beats. Par exemple, Apple indique qu'il est possible d'amplifier les sons faibles et d'ajuster certaines fréquences pour que la musique, les appels téléphoniques et d'autres sons soient plus nets.

Amplifiez les sons de faible intensité et ajustez certaines fréquences en fonction de votre audition à l’aide de la fonctionnalité Adaptation des écouteurs sous iOS et iPadOS 14, et versions ultérieures.

Lorsqu'un utilisateur configure les paramètres d'adaptation pour les AirPods Pro de deuxième génération sur macOS, la modification persiste lorsque l'accessoire est connecté à d'autres sources audio, selon une note sur le site web des développeurs d'Apple.

Auparavant, ces réglages n'étaient disponibles que dans l'application Réglages sur l'iPhone et l'iPad, depuis iOS 14 et iPadOS 14.



Si vous êtes intéressé, sachez que macOS Sequoia est actuellement en version bêta pour les développeurs, et une version bêta publique suivra en juillet. La version finale sera probablement diffusée à grande échelle en septembre, ou plus probablement en octobre.