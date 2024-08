Meta et Universal Music Group viennent de renouveler l'accord de licence pour les apps de Meta

Quand vous utilisez des musiques dans vos stories ou publications sur Instagram, vous utilisez des musiques qui ont été validées dans le cadre d'un accord de licence. C'est-à-dire que le groupe Meta se rapproche des maisons de disques afin d'avoir l'autorisation (moyennant une transaction financière) d'utiliser leurs musiques. Un accord vient d'être renouvelé entre Universal Music Group et Meta, les utilisateurs des applications Threads, Facebook, Instagram et WhatsApp peuvent continuer à utiliser des musiques détenues par Universal.

Prolongement de l'accord

Meta a récemment annoncé la prolongation de son accord de licence avec Universal Music Group (UMG). Ce partenariat renouvelé permet aux utilisateurs de partager des morceaux de la gigantesque et impressionnante bibliothèque musicale d'Universal sur les diverses applications et systèmes d'exploitation de Meta, renforçant ainsi les options de création et de partage de contenu pour des millions d'utilisateurs à travers le monde.



L'une des principales nouveautés de cet accord concerne la lutte contre la musique générée par l'intelligence artificielle sans l'autorisation des créateurs originaux. Universal Music Group, protecteur acharné des droits des artistes, a insisté sur ce point lors des négociations, mentionnant que l'utilisation non autorisée de musique générée par l'IA nuit non seulement aux artistes, mais également à leurs revenus et à ceux de leurs maisons de disques. Universal et Meta s'engagent donc à collaborer pour identifier et supprimer les contenus musicaux générés par l'IA qui n'ont pas reçu l'approbation des artistes.

Meta, de son côté, a affirmé son engagement envers une approche éthique concernant la musique générée par l'IA. La société a récemment publié plusieurs modèles d'IA, dont AudioCraft, MusicGen et Jasco, destinés à créer de la musique. Cependant, Meta assure que ces modèles sont exclusivement formés sur des musiques détenues ou sous licence par l'entreprise, reconnaissant le risque d'une utilisation abusive de ces technologies.



Cette approche montre que Meta est consciente des implications éthiques et légales liées à l'IA et qu'elle souhaite contribuer positivement à l'écosystème musical, tout en fournissant des outils innovants aux créateurs.

Les musiques d'Universal Music Group sur de nouvelles applications de Meta

Une autre évolution majeure de cet accord concerne l'intégration de la musique sous licence d'Universal Music Group sur de nouvelles applications de Meta. Pour la première fois, les utilisateurs de WhatsApp pourront partager des morceaux sous licence d'Universal. De plus, l'accord inclut désormais une intégration sur Threads, ce qui va offrir aux utilisateurs de nouvelles façons de s'exprimer.



En renouvelant leur partenariat, Meta et Universal Music Group réaffirment leur engagement à soutenir les créateurs tout en s'adaptant aux nouvelles réalités technologiques, comme l'IA générative. Cette collaboration est une étape indispensable pour garantir que la musique reste un domaine où les droits des artistes sont protégés, tout en offrant aux utilisateurs de Meta des moyens innovants pour partager et découvrir de la musique.