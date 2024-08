AirPods Max : les vols deviennent trop nombreux à Londres

Se balader dans la rue avec un AirPods Max à 579€ sur sa tête est-il raisonnable ? Si la majorité des personnes vous diront oui, que cela ne pose jamais de problème, ce n’est pas le discours qu’auront les habitants de Londres. En effet, une tendance impressionnante est en cours dans la capitale du Royaume-Uni : le vol à l’arraché de l’AirPods Max. Les vols depuis un scooter sont tellement nombreux que les médias en font des reportages !

Le phénomène de vol d’AirPods Max est devenu incontrôlable à Londres

Les rues de Londres connaissent une recrudescence inquiétante des vols d’AirPods Max. Ce casque, prisé pour sa qualité sonore exceptionnelle et son design élégant, est devenu une cible privilégiée pour les voleurs, attirés par sa forte valeur de revente sur le marché de l’occasion. Le casque est vendu 579 € en France par exemple, sauf promotion comme actuellement sur Amazon.



Les méthodes employées par les malfaiteurs sont particulièrement efficaces, une technique répandue consiste à arracher le casque directement de la tête des victimes. Cette opération est souvent exécutée par des individus à scooter quand le trafic est fluide, ce qui leur permet de prendre la fuite rapidement, laissant les victimes sans la moindre chance de réagir. Ces attaques se déroulent principalement dans des zones très fréquentées, où les voleurs peuvent se fondre dans la masse avant de disparaître.

Face à l’ampleur de ce phénomène, la police de Londres a décidé de renforcer les mesures pour tenter d’enrayer cette vague de vols. Des communications internes ont été diffusées dans les commissariats pour sensibiliser les agents à cette problématique devenue trop courante. Les policiers sont désormais formés à repérer les comportements suspects, tels que des jeunes circulant lentement à scooter à proximité de personnes portant des AirPods Max. Ces malfaiteurs guettent à chaque fois le moment opportun pour arracher le casque de la tête de leurs victimes.



Un témoignage a été rapporté par le média britannique « Inside Édition ». Une victime a raconté avoir été attaquée par deux individus sur un scooter alors qu’elle marchait tranquillement dans la rue. Les voleurs lui ont arraché son AirPods Max de force, la laissant choquée et impuissante.



Cette insécurité croissante pousse de nombreux propriétaires d’AirPods Max à renoncer à les porter en public. Par crainte de se faire voler, certains préfèrent désormais utiliser les AirPods Pro. Ces derniers, moins voyants et nettement moins chers, sont plus difficiles à dérober et constituent une alternative plus sécurisante.



L’impact de cette tendance néfaste pourrait bientôt se faire ressentir sur les ventes d’AirPods Max au Royaume-Uni. En effet, l’intérêt principal de ce casque est de pouvoir l’utiliser en déplacement, que ce soit pour se rendre au travail ou lors de sorties le week-end. Cependant, la peur de se faire voler dissuade de nombreux Londoniens de les porter à l’extérieur, réduisant ainsi leur intérêt.



Ce phénomène n’est pas limité à Londres. Il y a un an, New York faisait également face à une vague de vols d’AirPods Max. La police new-yorkaise avait alors lancé des enquêtes pour tenter de stopper cette escalade, mais les vols continuaient malgré tout, démontrant la difficulté de contrer cette nouvelle forme de délinquance.

