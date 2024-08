La Chine va interdire les chargeurs MagSafe et Qi2 de 15W

Apple va devoir faire face à un nouveau défi sur le marché chinois. À partir du 1er septembre, la vente de chargeurs sans fil 15W, comme ceux utilisant les standards MagSafe et Qi2, sera interdite en Chine. Une décision qui risque d'impacter fortement la stratégie de la marque à la pomme dans le pays.

Des fréquences radio jugée problématiques

Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information a annoncé une mise à jour de sa réglementation sur les fréquences radio. Seules trois bandes seront autorisées pour les équipements de charge sans fil portables : 100-148,5 kHz, 6765-6795 kHz et 13553-13567 kHz. La puissance de transmission sera aussi limitée à 80W.

Or, les chargeurs MagSafe et Qi2 d'Apple, qui permettent une charge sans fil jusqu'à 15W, utilisent une fréquence de 360 kHz. Ils seront donc interdits à la vente. L'objectif affiché est d'éviter les interférences avec d'autres services radio, notamment dans l'aviation, et de "maintenir l'ordre des ondes radio".

Un coup dur pour Apple

Cette décision tombe au mauvais moment pour Apple, qui s'apprête à lancer l'iPhone 16 le 9 septembre. Le géant américain mise beaucoup sur l'intelligence artificielle pour booster les ventes de ses nouveaux smartphones. Mais le déploiement de sa technologie Apple Intelligence en Chine reste incertain, face aux strictes réglementations du gouvernement sur l'IA. Pour rappel, Apple Intelligence demeure indisponible dans l'UE et en Chine.

L'interdiction des chargeurs 15W risque de compliquer encore la donne. Si les iPhone vendus en Chine ne pourront proposer qu'une charge sans fil limitée à 7,5W (en 127,7 kHz), cela pourrait freiner les ardeurs des acheteurs potentiels. D'autant que les concurrents d'Apple, s'ils se plient aux nouvelles règles, pourraient proposer des chargeurs sans fil plus rapides en utilisant les fréquences autorisées.

Une réglementation qui pose question

Au-delà du cas d'Apple, cette nouvelle réglementation chinoise sur les fréquences radio interroge. Si la volonté d'éviter les interférences est louable, le choix des bandes de fréquences autorisées semble arbitraire. Il risque de pénaliser de nombreux acteurs du marché, et pas seulement les géants étrangers comme Apple.

Reste à voir comment les fabricants de smartphones et d'accessoires vont s'adapter. Proposeront-ils des versions spécifiques pour le marché chinois ? Ou tenteront-ils de faire évoluer les standards de charge sans fil pour se conformer aux nouvelles règles ? Une chose est sûre, cette interdiction risque de créer de la confusion chez les consommateurs et de ralentir l'adoption de la charge sans fil en Chine. Un comble, alors que le pays est souvent à la pointe sur ces technologies de charge.



Source