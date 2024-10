Infuse 8 change d'interface et passe au Vision Pro !

Infuse, un lecteur vidéo populaire pour les appareils Apple, a reçu une mise à jour majeure avec le lancement de Infuse 8. Cette mise à jour apporte un nouveau design et une nouvelle version spécialement conçue pour Apple Vision Pro. Voici un aperçu de ce qui est nouveau dans Infuse 8.

Infuse 8 : un superbe lecteur vidéo

Principales nouveautés

L'une des fonctionnalités phares de Infuse 8 est bien sûr la compatibilité avec l'Apple Vision Pro. Fonctionnant nativement sur visionOS, elle permet aux utilisateurs de profiter de vidéos sur un grand écran virtuel.

Pour ceux qui n'ont pas de Vision Pro, Infuse 8 propose aussi d'autres améliorations. L'interface a été repensée pour être plus efficace et moderne sur toutes les plateformes, avec notamment de nouveaux contrôles de lecture plus cohérents et intuitifs.

L'application a également été optimisée pour les derniers appareils Apple, comme l'iPhone 16.

Nouveau design et améliorations des performances

Le design rafraîchi d'Infuse 8 permet de profiter de vos vidéos préférées plus facilement que jamais. L'interface moderne de l'application a été simplifiée pour une meilleure utilisation sur tous les appareils pris en charge : iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Vision Pro. D'un écran à l'autre, vous retrouverez tout de suite vos repères, grâce à une réécriture du lecteur vidéo.



Selon James Abeler, fondateur de Firecore, le Direct Mode d'Infuse—introduit plus tôt cette année—permet de mieux gérer les grandes bibliothèques vidéo, et cette nouvelle version améliore encore les performances avec un système de navigation repensé pour un chargement plus rapide sur l'écran d'accueil.

Support pour Apple Vision Pro

Infuse 8 est donc désormais entièrement compatible avec Apple Vision Pro, offrant une expérience native pour les utilisateurs sur cette plateforme. Le support pour des fonctionnalités supplémentaires comme la visualisation 3D et les paramètres immersifs arrivera bientôt.

Amélioration des contrôles de lecture

La fenêtre de lecture a été revue pour offrir un accès plus rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées, y compris la sélection des sous-titres, les options audio et l'ajustement de la vitesse de lecture.

Disponible maintenant

Comme Infuse 7, Infuse 8 est maintenant disponible gratuitement sur l'App Store. Certaines fonctionnalités premium nécessitent un abonnement payant ou une licence à vie (une option toujours plaisante), mais l'application reste accessible à la plupart des utilisateurs sur plusieurs appareils.

Avec son design amélioré et ses nouvelles fonctionnalités, Infuse 8 offre une mise à niveau puissante pour les passionnés de vidéo. Pour plus d'informations, visitez le site firecore.com.

Télécharger l'app gratuite Infuse