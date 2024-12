La CNIL saisie pour les pratiques de tracking abusives de BeReal

L'application française BeReal, qui a fait sensation auprès des (très) jeunes avec son concept de photos "authentiques", se retrouve dans la tourmente. Suite à son rachat par l'éditeur de jeux mobiles Voodoo cet été, l'application fait l'objet d'une plainte pour non-respect du RGPD concernant ses pratiques de consentement au tracking publicitaire. Une situation qui pourrait avoir des répercussions importantes, sachant que les infractions au RGPD peuvent être sanctionnées jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial.

Une stratégie de consentement controversée

L'ONG de protection de la vie privée noyb pointe du doigt ce qu'elle qualifie de dark pattern, une technique de manipulation visant à faire céder les utilisateurs. Depuis juillet 2024, BeReal propose une bannière de consentement qui semble offrir un choix équitable entre accepter ou refuser le tracking publicitaire. Mais la réalité est plus sournoise : si l'utilisateur accepte, la bannière disparaît définitivement. En revanche, s'il refuse, elle réapparaît quotidiennement lors de la publication d'un post.



Lisa Steinfeld, avocate chez noyb, déclare :

Les tactiques de harcèlement de BeReal sont particulièrement absurdes. Lorsqu'ils sont confrontés pour la première fois à la bannière de consentement, les utilisateurs ont l'impression que l'application respecte réellement leur choix, pour découvrir ensuite que BeReal n'accepte tout simplement pas un refus.

Les régulateurs européens appelés à intervenir

La plainte a été déposée auprès de la CNIL, le régulateur français de la protection des données. noyb s'appuie notamment sur les directives du Comité européen de la protection des données (CEPD) de 2022, qui mettent en garde contre ces pratiques de "sollicitation continue". Selon ces directives, les utilisateurs finissent par céder "par lassitude de devoir refuser la demande à chaque utilisation de la plateforme."





Pour rappel, BeReal compte plus de 23 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde. Son concept original — prendre une photo spontanée avec les deux capteurs du smartphone dans un délai de 2 minutes après notification — avait d'ailleurs inspiré des fonctionnalités similaires chez Instagram, TikTok et Snapchat. Une influence qui rend d'autant plus importante la question du respect de la vie privée et de la confidentialité des utilisateurs.





Cette affaire rappelle les débats autour du tracking publicitaire sur iOS, où Apple a justement mis en place l'App Tracking Transparency pour donner plus de contrôle aux utilisateurs sur leurs données. Il sera intéressant de voir comment la CNIL se positionnera face à ces pratiques qui semblent aller à l'encontre des principes fondamentaux du RGPD.

Télécharger l'app gratuite BeReal