Shein dans le viseur de l'UE : amendes en vue pour pratiques trompeuses

L'Union européenne intensifie sa pression sur Shein. Après des mois de surveillance, la Commission européenne et le réseau de coopération pour la protection des consommateurs (CPC) viennent de notifier officiellement au géant chinois de l'e-commerce une série d'infractions présumées au droit européen de la consommation. Comme Temu et Aliexpress, c'est au tour de Shein d'être inquiétée par l'UE.

Des pratiques commerciales douteuses épinglées

L'enquête menée par les autorités françaises, belges, irlandaises et néerlandaises révèle un arsenal de techniques marketing agressives. Shein est accusée de manipuler les prix en affichant des réductions fictives qui ne reposent sur aucun "prix antérieur" réel. La plateforme créerait également une fausse urgence d'achat en prétendant que certains stocks sont limités ou disponibles pour une durée restreinte.

Plus préoccupant encore, les consommateurs européens auraient des difficultés à exercer leurs droits fondamentaux. L'accès aux informations sur le droit de rétractation serait compliqué, et contacter le service client relèverait du parcours du combattant.

L'étau réglementaire se resserre

Shein dispose désormais d'un mois pour proposer des mesures correctives convaincantes. Faute de réponse satisfaisante, chaque État membre pourra infliger des amendes calculées sur le chiffre d'affaires annuel local de l'entreprise. Cette menace financière s'ajoute à l'enquête déjà en cours sous le Digital Services Act concernant les "dark patterns" — ces interfaces trompeuses conçues pour manipuler les utilisateurs.

Cette offensive européenne s'inscrit dans une stratégie plus large de rééquilibrage concurrentiel. L'UE a récemment proposé une taxe de 2 euros sur les petits colis importés, visant directement les plateformes asiatiques comme Shein et Temu. Pour une entreprise qui prépare son introduction en Bourse à Londres, ce calendrier réglementaire pourrait compromettre ses ambitions financières et forcer une refonte complète de ses pratiques commerciales en Europe. Entre les problématiques liées à l'ultra fast fashion, la gestion des données personnelles des utilisateurs et les pratiques commerciales, Shein a plus d'une raison de s'inquiéter.