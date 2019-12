Apple Pay s'affiche sur la page du Crédit Agricole

Alors que le Crédit Agricole avait promis d’offrir la compatibilité avec le service de paiement mobile d’Apple d’ici la fin de l’année 2019, elle pourrait tenir parole. En effet, marqué pour "bientôt" sur son site , Apple Pay est tout proche d'une sortie sur l'une des dernières banques récalcitrantes au paiement mobile sans contact de la pomme. Ne vous précipitez pas, il n'est pas encore possible d'ajouter sa carte bleue dans Wallet, mais cela ne saurait tarder. Mais difficile de croire à un lancement en production pendant les fêtes... Pour mémoire, la BPCE (Banque Populaire et Caisse d'Epargne) propose Apple Pay depuis 2016 , suivie petit à petit par quasiment toutes les banques françaises . Vous l’attendez cette compatibilité ?

Les clients de l'app Ma Banque du Crédit Agricole se rapprochent encore un peu plus d'Apple Pay. Après avoir annoncé une signature entre la banque et Apple pour une sortie fin 2019, le Crédit Agricole l'affiche désormais sur son site Internet. Cela fait suite à son apparition sur la page Apple Pay de la pomme.

