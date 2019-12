Quand Huawei reprend un concept du P30 Pro dans sa communication

Brève pour vous partager une drôle de bourde de la part de Huawei. Le constructeur chinois a beau être dans le top 3 mondial, il n’en est pas à sa première gaffe. Après avoir tweeté avec un iPhone, ou encore s’être fait prendre en train de duper les benchmarks, Huawei a cette fois partagé une communication assez maladroite.

La nouvelle bourde de Huawei

En effet, pour les fêtes de fin d’année, la marque qui propose une alternative sérieuse à Apple et Samsung, a posté un sapin avec des idées cadeaux. En retour, la firme espère la liste de souhaits de ses clients.



Parmi les images, on peut distinguer le P30 Pro, le modèle sorti en milieu d’année et qui connaît un beau succès. Oui mais voilà, plutôt que d’utiliser des illustrations officielles, le compte Instagram s’est servi d’un rendu réalisé par notre ami Ben Geskin, un habitué des fuites sur les produits high-tech. C’est lui qui l’a remarqué et a tweeté à ce propos, de manière bien évidemment ironique. On en connaît un ou une qui va se faire passer une soufflante.



Drôle, car les rendus avaient été réalisé bien avant la sortie du smartphone. Un peu comme en ce moment avec les rendus de Geskin sur l’iPhone 12 Pro. Pas certain par contre qu’Apple fasse la même gaffe.



Voici pour information le rendu du P30 utilisé :