A Better Routeplanner : planifiez vos trajets en voiture électrique

Il y a 5 heures

Guillaume Gabriel

Voilà une bonne nouvelle pour les heureux possesseurs d'une voiture électrique : nous venons d'apprendre l'arrivée officielle de l'application A Better Routeplanner (ABRP) (v3.9.0, 17 Mo, iOS 9.0) sur l'App Store. Si vous ne connaissez pas ce site web, on parle d'un planificateur de trajets qui tient compte des pauses pour charger la batterie en affichant les espaces de rechargement sur votre trajet.



Ce n'est pas le seul facteur, puisque l'application va encore plus loin en prenant en compte la consommation de chaque voiture, la route, mais également la météo.

A Better Routeplanner fait son arrivée sur l'App Store

A Better Routeplanner est le service le plus respecté au monde pour planifier, apprendre et rêver de véhicules électriques. Sélectionnez simplement votre modèle de véhicule, entrez votre destination et cliquez sur le plan pour obtenir un plan de voyage complet, y compris les arrêts pour charge et la durée du voyage.

Lorsque vous êtes prêt, passez simplement en mode de conduite et utilisez ABRP comme outil de suivi de plan en temps réel.

Attention tout de même, on parle d'une première version faisant office de bêta et qui ne contient pas encore toutes les fonctionnalités du site web.

