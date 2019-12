iPhone 12 : un concept coloré des versions 6,1 et 5,4 pouces

Medhi Naitmazi

Encore une fois, nous vous partageons une très belle réalisation en avant-première. Il s’agit de notre cher ami Ben Geskin qui oscille entre fuites et concepts sur les futurs produits Apple (et autres).



Après l’iPhone 12 Pro, Geskin a travaillé sur les modèles moins onéreux, les iPhone 12. Comme certains analystes, il pense qu’Apple va proposer 4 iPhone 12 : deux classiques façon iPhone 11 et deux Pro.

Design plat pour les nouveaux iPhone 12

Comme nous le savons, Apple va changer le design de ses téléphones en 2020, pour marquer le coup. Alors que les iPhone 12 et iPhone 12 Pro auront droit à la fameuse 5G, de nombreux changements internes et externes vont venir s’y ajouter.



En premier lieu, le design « plat » des iPhone 4 et autre iPhone 5 sera de retour. Apple avait transformé l’essai sur l’iPad Pro 2018, voici enfin le moment de changer le look de l’iPhone X qui aura tenu pendant trois générations.

Outre ses bords carrés, l’iPhone 12 devrait diminuer voire éliminer complètement l’encoche, comme le suggère ce joli concept. Geskin a d’ailleurs choisi d’y mettre de nouveaux coloris et de présenter les modèles de base. Du coup, deux appareils photos à l’arrière mais deux tailles d’écran. Comme nous l’avions déjà évoqué à plusieurs reprises, Apple pourrait décliner l’iPhone 12 en quatre versions, histoire de contenter tout le monde. Les amateurs de modèles compacts seront mieux considérés.



Enfin, notez que tous les iPhone 12 sont attendus pour avoir un écran OLED, les Pro gardant une technologie plus avancée et un rafraîchissement à 120 Hz.



Que pensez-vous de ce concept ?