Un dispositif exceptionnel pour le Nouvel An chez Orange

Un autre point qui explose sur la période citée ci-dessus, c'est la consommation de la data . Les antennes relais sont fortement sollicitées après 00h et la saturation peut vite avoir lieu. Dans la majorité des cas, ce sont des envois de photos, vidéos via les applications de messageries instantanées ou l'utilisation intensive des réseaux sociaux. Orange a annoncé avoir mis en place des dispositifs d'alertes pour aider la réactivité de ses équipes au cas où un équipement tombe en panne. Source

Si vous êtes abonné Orange vous l'avez forcément déjà ressenti, il s'agit d'un opérateur qui privilégie toujours la qualité, quelles que soient les circonstances. Pour donner un avant-goût de ce qui attend le réseau pour la Saint-Sylvestre cette année, Orange est revenu sur les statistiques du passage de 2018 à 2019 . En début d'année, il y a eu entre le 31 décembre à 00h et le 1er janvier à 23h59 :

Au centre de supervision d'Orange, cela fait maintenant 4 mois qu'une équipe de 60 personnes prépare la forte affluence que vont engendrer les vœux de bonne année sur le réseau mobile. Le but premier étant que les abonnés n'est pas d'échec d'envoi lors de l'expédition d'un SMS/MMS ou d'une absence de navigation alors que leur smartphone indique bien être connecté en 4G. Pour cette grande soirée, Orange a mobilisé 2 fois plus de techniciens que l'année dernière.

L'opérateur Orange prépare le grand rush du début d'année, comme tous les opérateurs dans le monde, Orange veut éviter que son réseau lâche au moment où les abonnés souhaitent la bonne année par SMS, MMS ou via des messageries du type WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage...

