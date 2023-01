Baisse massive de l'envoi des SMS pour le Nouvel An chez SFR, Orange et Bouygues

Il y a encore quelques années, les opérateurs étaient littéralement débordés par l'envoi des SMS et MMS pendant le passage vers une nouvelle année. Cet évènement était tellement tendu que les opérateurs mobilisaient des équipes afin que leur réseau national arrive à encaisser le choc. Aujourd'hui, la tendance n'est plus la même... Les SMS sont nettement moins nombreux !

L'envoi de SMS a chuté pour le passage en 2023

Chaque année, c'est le même rituel pour des millions de personnes à travers le monde : dès que minuit retentit, vous prenez le temps de fêter cela avec les gens autour de vous, puis vous saisissez votre smartphone pour souhaiter la bonne année à vos proches. Si les choses n'ont pas changé en 2023, la façon de souhaiter nos meilleurs vœux depuis notre smartphone a elle considérablement été bouleversée.



Auparavant, pour souhaiter une bonne année, on avait le réflexe d'aller dans l'application "Messages" de notre iPhone et d'envoyer un SMS. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes préfèrent passer par des applications de messageries instantanées comme WhatsApp, Facebook Messenger, Signal ou encore Telegram.

Photo de Adem AY sur Unsplash

Cette tendance se ressent chez nos opérateurs mobiles qui constatent année après année une baisse de l'envoi des SMS. Bouygues Télécom, SFR et Orange se sont récemment confiés à des médias pour révéler le trafic qu'il y a eu sur leur réseau vers les environs de minuit !

Chez SFR , l'envoi des SMS a été bien plus élevé qu'un jour normal, mais quand on confronte les statistiques aux années précédentes, on observe une chute de 12% dans l'envoi des SMS sur la plage horaire 23h - 3h du matin. Au total, il y a quand même eu 25 millions de SMS qui ont été expédiés.

Chez Bouygues Télécom , la baisse de l'envoi des SMS est moins importante que chez la concurrence. Comparée au passage de 2021 vers 2022, Bouygues a constaté cette fois une légère baisse de 5% pour l'envoi des SMS.

Chez Orange, on a analysé l'envoi et la réception des SMS. Pour l'expédition, il y a eu 12,7% de SMS en moins et 19,25% de SMS en moins pour la réception. Orange note tout de même que son réseau mobile a été mis à rude épreuve entre 00h et 00h01 avec 671 758 SMS envoyés.

Orange exclut complètement l'hypothèse que la tradition des vœux de bonne année par message n'a pas été respectée par ses abonnés. Pour le prouver, l'opérateur met en avant le trafic des données sur la totalité de 2022, au total, il y a eu 2.790.121 To de données qui ont été consommés, soit une hausse de 37,7% sur 12 mois. Cela montre que les abonnés Orange utilisent nettement plus la data qu'auparavant, ce qui sous-entend que les apps de messageries tierces deviennent toujours plus populaires !