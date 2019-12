max : l'autre agrégateur de cartes bleues sur iOS

Max ne vous dit rien ? Pourtant, il s'agit d'un concurrent de Curve, l'app dont nous avons partagé le test ce midi. En quelques mots, Max est un agrégateur de cartes de crédit avec quelques options supplémentaires qui peuvent fortement vous intéresser.

max : un maximum de services gratuits ?

L'app Max se définit comme votre assistant personnel 100% mobile. Si l'agrégateur fonctionne comme Curve avec la possibilité de rassembler toutes vos cartes bleues sous une seule - Max - et de choisir avec laquelle payer, le service va plus loin sur d'autres aspects.



Déjà, comme l'a fait remarqué notre lecteur Léo, Max propose Apple Pay. Un bon premier bon point. Ensuite, Max permet de créer des e-cartes pour vos achats en ligne, des sortes de cartes temporaires pour payer sur des sites que vous n'avez pas encore expérimenté ou tout simplement pour ajouter un cran de sécurité. Certaines banques le proposent également.



Parmi les autres petits plus, on notera l'absence de frais sur les paiements / retraits à l'étranger, idem pour l'ouverture ou la clôture de compte. La seule chose payante est la Mastercard si vous la perdez ou que vous voulez la changer de manière anticipée. Tout le reste est gratuit.



Enfin, max se transforme en coach avec des propositions pour optimiser votre argent mais aussi pour vous aider à trouver des sorties et des bons plans (des réductions chez Disneyland par exemple actuellement). C'est bien là que se finance Max qui propose gratuitement la carte et ses avantages (cf tarifs).



Max est donc une nouvelle app (qui existe depuis plus de deux ans) à tester avec une belle promesse que nous allons tester rapidement. Pour information, max est français et agréé "Établissement de paiement par l’ACPR (Banque de France)". Un gage de qualité supplémentaire.

