Deezer Premium en promo à -50% avec la Fnac

Si vous en voulez plus, il faut alors passer à Deezer Premium. Voici les avantages :

Voilà donc une belle manière de commencer 2020 en musique et à moindre frais. Deezer espère ainsi contrecarrer les plans d'Amazon qui propose actuellement Music Unlimited à 0,99€ pour 4 mois . Par défaut, Deezer sur iOS, Android ou Web propose :

Deezer fait toujours figure d'alternative face aux géants que sont Apple Music et Spotify. L'un des services musicaux les plus appréciés en France propose d'ailleurs une superbe réduction pour son offre premium avec -50% la première année. Cela revient à 60€ au lieu de 120€. L'offre est à retrouver sur une page spécifique du site de la Fnac .

