Un brevet déposé pour Apple Music

Il est rare qu'Apple dépose un brevet pour un de ses services, en général c'est principalement pour protéger ses futures innovations sur l'iPhone ou sur des produits qui ne sont pas encore annoncés officiellement. Cependant, l'idée était tellement bonne que la firme californienne n'a pas pu résister à la tentation et a déposé un brevet pour protéger l'une de ses futures nouveautés (peut-être) sur Apple Music.

Pour Apple, la musique est un élément important dans des relations interpersonnelles

Ce nouveau brevet déposé aujourd'hui à l'Office américain des brevets et des marques détaille une nouveauté qui arriverait prochainement sur Apple Music. Peut-être avec iOS 14 ou iOS 15 !

Apple explique travailler sur une playlist personnalisée et socialisée. Pour Apple, la musique est un élément important dans une relation d'amitié, apprendre de la musique, découvrir de nouveaux titres se fait aussi beaucoup en bouche-à-oreille. Cela nous ai tous déjà arrivé d'avoir son meilleur ami vous demander : "Tu as écouté le dernier titre God Is de Kanye West ? Il est trop bien".

L'idée d'Apple serait de fournir une liste de lecture qui serait entièrement personnalisée à un abonné Apple Music. Cependant, cette liste serait influencée par un de vos proches qui a lui aussi un compte sur le service de streaming d'Apple.

Les playlists auraient des noms du genre : "La playlist avec les musiques préférées de Clément". Ce n'est pas l'utilisateur qui la créerait, mais un algorithme spécial qui repérerait les musiques qu'apprécie et qu'écoute le plus ce fameux Clément et en ferait une playlist qui serait rendue publique aux personnes qui suivent le compte Apple Music de Clément.



L'idée est bonne et pourrait faire découvrir de nouvelles musiques aux utilisateurs. Cela permettra aussi d'échanger inconsciemment des musiques entre utilisateurs Apple Music.



