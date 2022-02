Apple Car : un brevet a été déposé pour un toit ouvrant

Dans quelques années, Apple va dévoiler et lancer son premier projet de véhicule. Ce nouveau concurrent de Tesla est décrit par les rumeurs comme une voiture électrique, connectée, à la pointe de la sécurité et très haut de gamme. Une nouvelle indiscrétion vient de sortir grâce au registre de l'USPTO qui recense les brevets aux États-Unis.

Un toit ouvrant sur l'Apple Car ?

Ces dernières années, Apple a déposé une tonne de brevets pour protéger ses avancées sur sa voiture électrique. On a retrouvé des brevets sur la sécurité à bord pour le conducteur et les passagers, sur les diverses technologies qui seront à l'intérieur, sur la conception globale...

Pour la première fois, Apple évoque la possibilité d'inclure un toit ouvrant pour laisser le soleil entrer dans la voiture, mais aussi permettre aux propriétaires de l'Apple Car de profiter l'été en cas de fortes chaleurs.



Plusieurs détails ont été communiqués par Apple, ce toit ouvrant serait conçu dans un verre à opacité variable, ce qui signifie que le conducteur pourra ajuster la transparence du toit ouvrant. On imagine que cela pourrait se faire via l'application qui sera dédiée à l'Apple Car sur l'iPhone et sur l'Apple Watch.

Autre surprise, le toit ouvrant d'Apple ne serait pas fixe comme sur toutes les voitures actuelles, il serait composé de vitres latérales qui s'ouvriraient toutes en même temps. Une technologie jamais observée dans le secteur de l'automobile !

Si on suit le raisonnement du brevet, Apple va permettre à ses clients de choisir l'intensité de la lumière qui traverse le toit de l'Apple Car, mais aussi de l'ouvrir partiellement ou complètement pour que l'air entre dans la voiture.

Comme on peut le voir dans le schéma dessiné par les ingénieurs du projet Apple Car, la partie numérotée 102 serait celle du toit ouvrant en verre à opacité variable, la partie 102' (avec les pointillés) pourrait être l'emplacement où les vitres latérales seront placées en cas d'ouverture complète du toit.



