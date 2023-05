Samsung défie Apple en ouvrant une boutique juste à côté de l'Apple Store de Gangnam

La Corée du Sud est le pays natal de Samsung, ce qui explique en partie la popularité de l'entreprise qui est décrite comme une fierté nationale. Face à la domination impressionnante de Samsung en Corée du Sud, Apple a récemment pris la décision de renforcer sa présence avec l'ouverture d'un Apple Store dans le quartier de Gangnam, l'un des quartiers les plus riches et chers de Séoul.

Samsung s'installe juste à côté de l'Apple Store avec un magasin à 6 étages !

En mars 2023, Apple a ouvert un Apple Store dans le quartier de Gangnam au cœur de Séoul, un événement qui a attiré des milliers de Sud-Coréens à l'ouverture et qui a permis de faire une très grosse publicité pour Apple sur les réseaux sociaux. Cet emplacement n'a pas été choisi par hasard puisque Gangnam est connu pour être l'un des quartiers les plus riches et les plus chers de Séoul, avec de nombreux magasins haut de gamme, des restaurants, des boîtes de nuit, des hôtels de luxe et des bureaux de grandes entreprises.



L'ouverture de ce nouvel Apple Store a apparemment fait beaucoup de bruit chez Samsung qui a décidé de s'installer aussi dans le quartier de Gangnam, un quartier qu'avait pourtant toujours ignoré la firme sud-coréenne. En seulement 2 mois après l'inauguration de l'Apple Store, Samsung ouvre à son tour une gigantesque boutique avec un sous-sol et cinq étages permettant de faire découvrir tous les produits (ou presque) de la marque !

Selon des sources qui se sont confiées au Korea Economic Daily, il se pourrait que Samsung n'arrive pas à accepter que son principal concurrent s'installe progressivement en Corée du Sud en augmentant de manière considérable sa présence physique avec des Apple Store toujours plus nombreux.



Avec cette approche d'ouvrir une boutique juste à côté d'un nouvel Apple Store, Samsung espère en réalité contrer la stratégie d'Apple. L'idée derrière cette initiative, c'est de permettre aux clients de pouvoir comparer un nouvel iPhone puis aller dans la boutique Samsung quelques mètres plus loin pour découvrir le dernier Galaxy commercialisé. Samsung sait aussi que beaucoup de Sud-Coréens privilégient l'achat patriotique, l'entreprise espère également que cela jouera en sa faveur en s'installant à côté d'un Apple Store.