App Store : la Floride veut obliger Apple à signaler le pays où a été développée une app

Sur l'App Store, on trouve des applications venant de tous les pays à travers le monde. Si une grande partie des apps proviennent de développeurs basés aux États-Unis, on en retrouve aussi venant de pays pouvant être sensibles comme la Chine. Pour le moment, Apple ne mentionne pas les origines des développeurs des applications que vous voyez sur l'App Store. Cependant, cela pourrait bientôt changer !

Le procureur général de la Floride demande à Apple une modification sur l'App Store

Savez-vous réellement où a été développée chaque application qui se trouve dans votre iPhone ? Vous pouvez le savoir via une recherche internet en saisissant le nom du développeur ou celui du studio de développement, mais il n'est pas possible d'obtenir directement l'information sur l'App Store.



Selon le procureur général de Floride Ashely Moore, il est important que les utilisateurs de l'App Store et du Play Store aient conscience du pays où a été développée l'application qu'ils téléchargent. Il estime que si Apple souhaite une transparence totale sur sa boutique d'applications (en plus de la confidentialité), il est indispensable que le géant californien ajoute des "étiquettes" permettant de connaître le pays d'origine du développeur.

Convaincu que son idée est excellente et permettrait de rassurer les utilisateurs inquiets d'avoir des applications russes ou chinoises sur leur iPhone, Ashely Moore a envoyé une lettre ouverte à Tim Cook :

Les consommateurs ont le droit de savoir si ces pays sont liés à la création, au développement ou à la propriété de ces applications. Informer les consommateurs de ce statut de pays étranger leur permet de décider s'ils veulent ou non se soumettre, ou soumettre leur pays, aux risques inhérents et accrus associés à ces applications étrangères.



L'ajout d'une désignation App Store pour ces applications étrangères fournirait aux consommateurs les informations incroyablement importantes dont ils ont besoin pour prendre une décision en toute connaissance de cause avant de télécharger ces applications.



Je vous invite vivement à prendre des mesures immédiates et à ajouter cette désignation à l'App Store afin que les consommateurs puissent prendre des décisions éclairées concernant leurs informations personnelles et leurs expériences d'application

Ce qui a poussé le procureur général de Floride à proposer cette idée au CEO d'Apple, ce sont les récents événements survenus avec la Chine. L'actualité aux États-Unis a mis en avant à plusieurs reprises les "ballons d'espionnage chinois" afin de comprendre et analyser des endroits sensibles dans le pays.

Ashely Moore fait partie des personnes qui sont préoccupées par l'espionnage permanent du gouvernement de Xi Jinping, la Chine est prête à tout pour récupérer le maximum d'informations sur son peuple, mais aussi sur d'autres pays dans le monde.



S'il n'est pas possible d'interdire toutes les applications chinoises en circulation dans le monde sur l'App Store et le Play Store, il est toujours possible de "mieux informer" les utilisateurs sur ce qu'ils s'apprêtent à installer sur leur appareil Apple.