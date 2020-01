Jimmy Iovine : le streaming musical n'avance plus

Guillaume Gabriel

C'est au sein des colonnes du New York Times que le célèbre Jimmy Iovine, cofondateur de Beats et producteur de nombreux artistes, s'est entretenu pour parler du streaming musical, d'Apple et de Steve Jobs.



Concernant le premier point, il estime tout bonnement que l'industrie est au point mort, que les plateformes les plus connues sont des équivalences face à des difficultés similaires.



Trop gourmands avec les clients et avec les artistes, les différents services connaissent des relations tendues sans pour autant apporter de solutions.

Jimmy Iovine attaque le marché du streaming

L'homme évoque aussi ses rencontres avec Steve Jobs, s'inspirant de la philosophie de ce dernier pour l'appliquer au sein de sa maison de disques :

J'ai rencontré Steve Jobs et Eddy Cue d'Apple. Et je me suis dit : nous devons intégrer cette manière de penser au sein d'Interscope.



Steve Jobs avait l'habitude de s'asseoir avec moi dans ce restaurant grec et de dessiner ce que je devais faire au niveau du matériel. Il disait : « Là, c'est la commercialisation, et là, la production ».

C'est à ce moment qu'il se permet une comparaison avec le marché du streaming, soulignant que les producteurs et les ingénieurs se font face, chacun mettant en avant l'importance de leur travail sans pour autant travailler sur une passerelle qui aiderait à l'innovation, comme c'est le cas du côté du streaming vidéo et de Netflix et Disney+.



