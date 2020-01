Un développeur watchOS va donner tous ses bénéfices pour aider à combattre les incendies en Australie

Il y a 4 heures

Julien Russo

Will Bishop est le développeur de trois applications sur watchOS qui fonctionnent plutôt bien, il s'agit de MiniWiki for Wikipedia, Nano for Reddit et Chirp for Twitter ! Le développeur a décidé de faire un geste puisque tous les bénéfices que génèrent ses applications grâce au niveau "pro" seront reversés pour aider à combattre les incendies en Australie.

Une belle action

Si Will fait cela, c'est qu'il sait que la situation est dramatique, lui même est australien et voit au quotidien la destruction que provoque les incendies.

Développeur indépendant, il tire la grosse partie de ses revenus grâce à ses trois applications disponibles sur Apple Watch.

Chirp for Twitter est une application qui propose d'accéder à Twitter depuis son Apple Watch.

Nano for Reddit permet elle d'accéder à Reddit.

Et pour l'aurez deviné, MiniWiki est une application qui sert à accéder à Wikipedia.



Vu le temps que cela lui a pris pour créer les interfaces adaptées à la montre connectée d'Apple, Will a eu l'idée de rentabiliser ce travail à travers des niveaux "Pro". Quand l'utilisateur achète ce niveau, il accède à plus de fonctionnalités au sein de l'application !

Le jeune développeur de 17 ans s'est engagé à verser l'intégralité de ce qu'il gagnera de vendredi à ce soir 00h. Il a annoncé distribuer l'argent aux services d'incendie ruraux d'Australie-Méridionale, de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria.



Si vous voulez participer vous aussi, il vous suffit de prendre le "niveau pro" sur les applications de Will Bishop, avant ce soir minuit.

Voici où télécharger les applications :

Chirp for Twitter

MiniWiki for Wikipedia

Nano for Reddit

Des incendies dévastateurs

Jamais l'Australie n’aura vécu ce qu'elle vit aujourd'hui. Plusieurs incendies de grandes ampleurs ravagent le pays. À l'heure actuelle, 24 personnes ont été tuées. Il y a six millions d'hectares de végétations brûlés soit l'équivalent de deux fois la Belgique. 1 500 maisons détruites à cause de la progression des incendies, des températures qui augmentent jusqu'à 48,9 degrés à Sydney (un record), environ 480 millions d'animaux morts dans les forêts touchés...



Si vous aussi vous voulez contribuer financièrement pour aider les pompiers qui se mobilisent pour ralentir et éteindre les incendies, vous pouvez le faire grâce aux apps ci-dessus.

Dernièrement, plusieurs stars américaines comme Selena Gomez et Pink ont fait de gros dons vers des associations australiennes.



Source 1 et 2