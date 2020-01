Musi : la meilleure app pour Youtube en background

Il y a 41 min

Medhi Naitmazi

Réagir

Musi est une application iPhone qui affiche une excellente note depuis près de 7 ans sur l'App Store. La raison ? Un accès à Youtube sans contrainte et totalement gratuit. Alors que nous avions présenté NetTube récemment, Musi apparait comme une version améliorée. Et comme vous vous en doutez, il est possible de jouer les vidéos même hors de l'app, idéal pour faire autre chose sur son iPhone.

Musi : une app qui fait de l'ombre à Apple Music, Spotify et autre Deezer

Musi vous permet de diffuser et d'organiser de la musique directement à partir de YouTube, de créer des listes de lecture, de partager de la musique avec des amis, etc. Musi peut également envoyer le son sur n'importe quel appareil compatible AirPlay. De plus, Musi ne coupe pas la musique quand vous la mettez en arrière-plan. On peut alors contrôler la lecture comme n'importe quelle appli de streaming. Cela ne parait rien, mais cela change tout de pouvoir passer à la chanson suivante, revenir à la précédente, mettre en pause, reprendre, etc.



Alors que l'app est gratuite, elle propose simplement un achat intégré pour retirer la publicité à 4,49€. Pas mal pour une app qui autorise ainsi autant de lecture que vous voulez, le contrôle total sur l'ordre et la répétition (contrairement aux offres gratuites de Spotify et Deezer) et un catalogue quasi infini.



De plus, sachez que les paramètres permettent de bien gérer l'espace de stockage utilisé et même de choisir la très haute définition pour avoir une qualité irréprochable (quand les clips le permettent).



Bref, une belle découverte qu'il faut absolument télécharger, surtout si vous passez vos journées sur Youtube pour écouter de la musique. La batterie de votre iPhone vous dira merci, l'écran peut enfin se reposer.



Notre avis sur "Musi"

La note 5 / 5

Télécharger l'app gratuite Musi