CES 2020 : une caméra sans fil Arlo Pro 3 Floodlight à LED

Il y a 1 heure

Alban Martin

Arlo profite également du CES 2020 de Las Vegas pour présenter une nouvelle caméra sans fil de surveillance. Baptisée Arlo Pro 3 Floodlight, elle a la particularité d'avoir un projecteur LED intégré, une première. Evidemment, cet accessoire vient s'intégrer dans l'écosystème et est compatible HomeKit d'Apple.

Arlo : encore une caméra connectée

Arlo Technologies annonce donc la nouvelle Arlo Pro 3 Floodlight. Il s'agit de la première caméra avec un

projecteur intégré, sans fil. Elle a été couronnée par un prix de l’innovation au CES 2020.



L'idée est d'améliorer la visibilité, que ce soit pour surveiller sa maison ou son entreprise, grâce à des

LED puissantes, une caméra HDR 2K intégrée, un champ de vision de 160 degrés, un système

audio bidirectionnel, une personnalisation de l’éclairage et une sirène intégrée.



La caméra Arlo Pro 3 Floodlight est dotée d’un certain nombre de fonctionnalités permettant

d’identifier clairement qui est dans son champ de vision et si nécessaire de donner l’alerte.

C’est la garantie d’une qualité d’image maximale y compris en cas de mauvaise

luminosité.



Ses fonctions intelligentes permettent de nombreuses applications grâce au service d’IA sur abonnement Arlo

Smart. On peut également la piloter depuis l'app Maison via HomeKit.



Voici quelques-unes de ses caractéristiques :

Luminosité intense 2000 lumens

Vidéo 2K avec HDR : possibilité de zoomer sur les objets et de voir plus clairement les

détails et les couleurs en HDR 2K lors des visionnages live ou de vidéos enregistrées.

Vision nocturne en couleur : distinction d’intrus tapis dans le noir grâce à la vision

nocturne en couleur ou noir et blanc.

Champ de vision 160 degrés : champ de vision élargi pour ne rien manquer.

Audio bidirectionnel : communication claire avec les visiteurs grâce à la qualité audio

supérieure.

Sirène intelligente intégrée : déclenchement à distance ou automatique.

Batterie rechargeable : grande autonomie permettant de concilier sécurité et

économie.

Commandes personnalisées : choix des paramètres pour la caméra et le projecteur

en vue d’une meilleure protection.

Les prix de vente en France seront confirmés prochainement, tout comme la date de sortie.

