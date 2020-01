Plex voudrait regrouper tous les services de streaming

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Il y a un mois, Plex nous annonçait lancer un nouveau service de streaming, mais pas comme les autres, puisque celui-ci est gratuit, entièrement financé avec de la publicité. Aujourd'hui, Plex a une nouvelle ambition !

Plex a envie de faire comme l'application Apple TV

"Tout au même endroit", voici l'objectif qu'a réussi à mettre en place Apple avec son application Apple TV. En effet vous retrouvez les contenus d'Amazon Prime Vidéo, de MyCANAL, d'iTunes, Molotov TV, StarzPlay, mais aussi ceux d'Apple TV+ qui est disponible depuis le 1er novembre !



Plex a envie aussi d'avoir son propre service multiplateforme. L'entreprise veut tout centraliser.

C'est au CES 2020 que Plex a présenté un aperçu d'une plateforme avec plusieurs services de streaming populaires.



Sans surprise, Plex n'a pas démontré de différence vis-à-vis de ce que propose déjà Apple avec son application Apple TV. L'entreprise a informé que ses futurs partenariats permettront de retrouver les plateformes de vidéo par abonnement et des VOD en location ou en achat.



Par cette idée, l'objectif est de proposer à ses utilisateurs des contenus que Plex ne peut pas se payer dans son catalogue de streaming. Cela permettra aussi d'attirer de nouveaux utilisateurs (ou les habitués) et de faire découvrir son service de streaming (pas très populaire depuis le lancement).



On ne sait pas pour l'instant quand cette nouveauté sortira, mais le projet ambitieux de Plex est sur la bonne voie et ouvrira probablement ses portes courant l'année 2020.

