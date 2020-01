Twitter for Mac supporte la Touch Bar des Macbook Pro

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir

Twitter for Mac connait sa première grosse mise à jour, v8.5, depuis son retour sur le Mac App Store grâce à Catalyst d'Apple. Deux nouveautés sont à noter avec le support de la Touch Bar et une nouvelle fonction pour sauter au bon endroit sur une vidéo.



Twitter for Mac s'amuse un peu sur la Touch Bar

Voilà donc une bonne nouvelle pour les ordinateurs MacBook Pro équipés de la Touch Bar ou même les utilisateurs de Sidecar sur iPad comme deuxième écran qui peuvent simuler cette dernière. Par contre, le support de la Touch Bar de Twitter semble être très limitée avec beaucoup d'espace vide restant. En effet, à part un bouton pour tweeter à gauche et quelques boutons à droite comme le basculement entre les timelines (tweets populaires et derniers tweets), les MP et les préférences.



Enfin, l'app pour Mac améliore les contrôles vidéos pour aller directement à un endroit voulu d'un tap. De même, Twitter For Mac corrigé quelques bugs et plantages

Télécharger l'app gratuite Twitter for Mac