Lime : Retrait de plusieurs grandes villes et licenciements de salariés

À l'heure actuelle, Lime est l'une des plus grandes entreprises de trottinettes électriques en libre service. Malheureusement, les revenus générés ne seraient pas assez importants et les pertes seraient gigantesques. Par conséquent, Lime a été contraint d'abandonner plusieurs villes et plusieurs salariés.



Lime dans une mauvaise passe

Cette décision qui a été prise en décembre a été difficile à prendre, puisque la firme a été obligée de licencier 14% de son effectif et d'abandonner 12 grandes villes, comme le révèle un récent rapport d'Axios.



Cette baisse de revenus serait liée à une perte d'intérêt des clients qui aurait un peu trop duré au point d'impacter le chiffre d'affaires dans de nombreux pays où Lime est présent. Il faut dire que dès que l'automne et l'hiver arrivent, les clients ont tendances à lâcher ce moyen de transport pour se rapprocher des métros, bus, tramway où il fait bien plus chaud !

C'est en général la pire période pour l'industrie des trottinettes électriques et des vélos en libre service.

Dans un communiqué officiel, le PDG de l'entreprise Brad Bao a informé les villes où Lime cessera son activité de façon immédiate :

Aux États-Unis : Phoenix, Atlanta, San Antonio et San Diego

En Europe : Linz (Autriche)

En Amérique latine : Bohgotá, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Puerto Vallarta, Rio de Janeiro et São Paulo

Ces villes sont celles qui rapportent le moins à Lime, la firme n'arrive pas à créer une rentabilité.

Concernant Paris, il était inenvisageable de se retirer puisqu'en cette période de grève qui dure déjà depuis plus d'un mois, la capitale française doit être l'une des villes qui rapportent le plus de revenus à l'entreprise.

Un licenciement de 14% de son effectif

Lime est une entreprise qui a désormais un important effectif au niveau mondial. Suite à cette baisse de chiffre d'affaires, le PDG affirme ne pas avoir eu de choix que de licencier une centaine de salariés.



Brad Bao se veut rassurant concernant l'avenir de son entreprise. Pour lui c'est une mauvaise passe, mais qui ne va pas durer. Il a déclaré : "L'indépendance financière est notre objectif pour 2020, nous sommes convaincus que Lime sera la première société de mobilité de nouvelle génération à atteindre la rentabilité. Nous sommes immensément reconnaissants envers les membres de notre équipe, les coureurs, les presse-agrumes et les villes qui nous ont soutenus, et nous espérons réintroduire Lime dans ces communautés quand le moment sera venu."



Visiblement les retraits des trottinettes des villes citées ci-dessus ne seraient que temporaires, Lime ne tire pas un trait dessus.

Une perte de 300 millions de dollars en 2019

Lime une entreprise rentable ? Pas du tout d'après le média The Information qui a déclaré que malgré sa présence dans 120 villes dans le monde, la firme a quand même perdu 300 millions de dollars sur un revenu brut de plus de 420 millions de dollars.

Cela est en partie dû aux dégradations des trottinettes électriques. On a pu en voir une multitude être brûlée où être volontairement jeté dans la Seine pendant des manifestations parisiennes l'année dernière.



Pour les experts du secteur, le marché des trottinettes électriques est "sursaturé" et a besoin de se consolider.



Les concurrents de Lime (Bird, Scoot, Lyft et Skip) ont aussi licencié du personnel dernièrement.



