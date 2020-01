Freebox propose Youtube Kids en France

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Pour débuter la nouvelle décennie, Free enchaine sur la partie "service vidéo" avec cette fois l'app YouTube Kids qui s'intègre directement sur la Freebox. Après avoir enfin ouvert ses box à Netflix, l'opérateur libre est le premier à proposer le service pour enfants de Google.

YouTube Kids est disponible sans surcoût dès aujourd’hui pour les abonnés Freebox Delta, Freebox Révolution, Freebox One et Freebox mini 4K. Pour en profiter, il suffit de redémarrer la box pour que la mise à jour installe la nouvelle appli.

Une offre pour les enfants sur Freebox

YouTube Kids réunit sur une une large gamme de contenus adaptés aux enfants avec des émissions de divertissement et dessins animés, des contenus éducatifs et des tutoriels. On retrouve même des clips musicaux spécifiques.



Voici des exemples de contenus qu'on y trouve :

Bonne Nuit les Petits, Olive et Tom, Trotro, Tchoupi, Didou, Oggy et les Cafards, Zig et Sharko, Grizzy et les Lemmings, Masha et Michka, C'est Pas Sorcier,Un Jour Une Question, Une Saison au Zoo, Le Monde de Jamy...

Les artistes préférés des enfants (Kids United, Soprano, Amir, Louane... ) ou encore les contenus sportifs qui les font vibrer, via les chaînes de la Fédération Française de Football, du PSG, de Roland Garros, etc

YouTube Kids a été créé par Google pour offrir aux enfants un environnement sécurisé, leur permettant ainsi de se divertir. Pour cela, Free rappelle que les filtres sont proposés en fonction de leur âge et que les parents ont des outils pour les accompagner et contrôler leur utilisation.



Enfin, rappelons que YouTube Kids est également accessible sur iPhone et iPad via l'application.

Source