Airbnb, Blablacar et Leboncoin vont vous déclarer au fisc

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Peut-être qu'en 2019, parmi vous, certains ont arrondi les fins de mois en se servant d'Airbnb, de Blablacar ou encore de Leboncoin. Il faut savoir que ces trois groupes vont devoir faire un compte-rendu à l’administration fiscale des différents montants perçus par plusieurs de leurs utilisateurs.



Oui, tout le monde n'est pas concerné, car il faut tout de même cocher plusieurs cases dans les conditions du fisc.

Airbnb, Blablacar et Leboncoin vont signaler les gains de ses utilisateurs en 2019

Car oui, ces plates-formes d’intermédiations ont l'obligation de déclarer les gains de certaines de ses utilisateurs suite au vote de la loi en octobre 2018, entrant en vigueur seulement cette année.



Ils devront ainsi déclarer le nombre de transactions et le montant brut perçu des "élus", qui recevront ensuite une copie de la démarche, afin de pouvoir s'en servir pour leur propre déclaration personnelle au printemps prochain. Cependant, le covoiturage et la vente de certains biens ne sont pas dans l'obligation d'être déclaré.



Mais, alors, qui est concerné ? Les locations sur AirBnB ou les services sur Leboncoin sont dans le collimateur, sous réserve de dépasser 3 000 euros et 20 transactions minimum.



Vous êtes prévenus...



Source