Microsoft Edge est officiellement disponible sur macOS

La toute nouvelle version de Microsoft Edge est disponible sur Windows et macOS depuis aujourd'hui . Vous pouvez d'ailleurs télécharger la version pour Mac . Ce que veut vous faire vivre Microsoft c'est une toute nouvelle expérience , avec une optimisation maximale pour macOS et une fluidité qu'on connaît déjà avec Google Chrome ou Safari. La firme semble avoir revu les bases ! Pour ce nouveau lancement, Edge s'est équipé d'un nouveau logo déjà aperçu dans la version bêta mise à disposition depuis le mois de novembre 2019. Microsoft s'est engagée à proposer des mises à jour régulières pour maintenir les performances de son logiciel. La date de la prochaine mise à jour est déjà prévue pour le mois prochain . Seriez-vous prêt à donner une seconde chance au navigateur de Microsoft ?

Microsoft Edge n'est plus le navigateur qu'on connaît, l'entreprise semble avoir appris de ses erreurs qui ont causé le départ de ses utilisateurs vers les concurrents . Microsoft a décidé de lancer un tout nouveau Edge . En quoi est-il différent du précédent ? C'est le premier navigateur de Microsoft qui utilise les technologies open source de Chromium , une technologie qu'utilise depuis très longtemps Google.

