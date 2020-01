Peugeot ne vendra plus de voitures à moteur thermique en 2030

Medhi Naitmazi

Avec la sortie des e208 et e2008, Peugeot se lance dans le tout électrique, avec un objectif avoué d’en terminer avec les moteurs thermiques. Justement, Jean-Philippe Imparato, le PDG de Peugeot, a donné une date lors d’une interview donnée à Fleet Europe. Pour le patron, la fin du thermique est prévue pour 2030, un objectif lié à l’obligation de réduire les émissions de CO2 de ses véhicules de 50% d’ici 2030. Mais la fin des moteurs thermiques purs n’enterre pas complètement l’essence.

Hybride et électrique seulement en 2030

L’objectif de Peugeot est évidemment le même que celui de ses concurrents, à savoir réduire les émissions de CO2 pour échapper aux taxes et malus. Pour vendre ses automobiles, le constructeur français s’est donc mis en ordre de marche avec des modèles tout électrique, on la dit; mais aussi hybrides. Et ce sont ces deux types qui vont être poussés jusqu’en 2030 pour laisser sur la touche les moteurs purs à essence et gasoil.



Faut-il rappeler que l’Union Européenne impose des objectifs drastiques pour 2030 et 2050 en matière de pollution. Par exemple en France, les émissions de CO2 des voitures neuves devront être réduites de 37,5% d’ici 2030. Dans le cas contraire, les malus auto inciteront les clients à aller ailleurs, sans parler des sanctions contre le constructeur.



Du coup, à la question « combien de temps allez-vous continuer à vendre des véhicules à moteur à combustion internes ? », Imparato répond :

Eh bien, si l’on veut réduire les émissions de CO2 de 50% d’ici 2030, il faut supposer que le segment ICE non hybride sera mort à ce moment-là. Bien sûr, l’évolution sera plus rapide dans certains pays, et selon la volonté politique. Elle sera aussi plus rapide sur certains segments tels que, par exemple, les citadines.

Pour Jean-Philippe Imparato, l'avenir sera électrique, mais pas seulement. A la manière d'Audi, le PDG estime que de nouvelles technologies et sources d’énergie vont se développer. On pense à l'hydrogène qui monte en puissance et qui permet d'atteindre les 800 km d'autonomie avec la pile à combustion (et un mélange air / eau).



En attendant, Imparato défend l'électrique qui procure un vrai plaisir de conduire (copyright BMW) :

Mais l’électricité n’est pas seulement une solution. C’est aussi un plaisir de conduire. Si vous conduisez une e2008, vous l’achèterez. Elle a toutes les qualités d’une 2008, le silence en plus. Tout le monde parle de voitures électriques, mais trop peu de gens les conduisent. Changeons cela.

Le responsable de Peugeot termine en indiquant que sa e-208 électrique a déjà atteint les 20 000 commandes. En outre, la nouvelle 308 arrivera en motorisation hybride, et probablement en tout électrique.



MYPEUGEOT : l'app pour les voitures connectées de la marque

Enfin, un petit mot sur l'app MyPeugeot qui propose depuis début janvier de contrôler à distance certains paramètres de votre véhicule électrique ou hybride. On peut notamment planifier la recharge et gérer la température à bord.

