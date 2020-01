Dessiner sur iPad Pro avec le Pencil ? Apple fait la promo de TV+

Alban Martin

En début de mois, Apple a annoncé une série de sessions Today at Apple orientée sur la création d'affiches inspirées des émissions Apple TV+. L'atelier a commencé hier, et Apple a partagé de nouvelles vidéos YouTube mettant en valeur la créativité avec des résultats bluffants grâce à l'iPad Pro et l'Apple Pencil.

Deux vidéos de démonstrations pour le dessin sur iPad Pro

Sur YouTube, Apple a donc partagé deux vidéos présentant l'utilisation de l'Apple Pencil sur l'iPad Pro pour créer des affiches inspirées de For All Mankind et Dickinson.

For All Mankind

Dans la vidéo For All Mankind, ce sont les illustrateurs Justin Erickson et Paige Reynolds de Phantom City Creative qui nous dévoilent leurs trucs.

Le duo de designers et illustrateurs Justin et Paige détaille la création de leurs deux nouvelles affiches pour For All Mankind sur Apple TV+. Apprenez le processus créatif de deux professionnels de l'image et comment ils ont représenté un spectacle entier en une seule image avec l'iPad Pro et l'Apple Pencil.

Dickinson

Dans la vidéo de Dickinson, l'illustratrice et peintre numérique Janice Sung présente son affiche inspirée de la série Apple TV+ et de sa star principale Hailee Steinfield.



Actuellement, l'accent est mis sur For All Mankind, See et Dickinson, mais Apple affirme que les futures sessions s'inspireront de The Morning Show et Servant.



Si vous êtes intéressés, regardez les sessions Today At Apple disponibles en France.