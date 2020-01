Hue Essentials : une app pour étendre les fonctions des ampoules

Hue Essentials fait partie de ses apps que nos lecteurs nous recommandent et que nous trouvons intéressantes. Dévéloppée par le néerlandais Thomas Vos, Hue Essentials vient d'arriver sur iOS, après quelques années de succès sur Android. Son but est simple : étendre les fonctions connectées des ampoules Philips Hue, mais pas uniquement.



Regardez une vidéo de présentation :

Hue Essentials : mieux que Philips

Cette nouvelle app gratuite veut donc remplacer l'application de Philips avec de nouvelles possibilité et une plus grande compatibilité. Plutôt que de seulement allumer, éteindre ou changer la couleur de vos ampoules connectées, vous allez pouvoir aller plus loin dans votre maison connectée. Hue Essentials propose de gérer des scènes et des effets. De même, il est possible de contrôler plusieurs ponts de connexion simultanément sans basculer entre eux.

Parmi les possibilités, l'application du jour peut se baser sur vos photos pour être raccord avec ceux que vous regardez, mais aussi vous réveiller progressivement ou encore synchroniser les lampes avec de la musique pour faire une fête.

Côté ergonomie, il est possible de créer des pièces pour grouper vos lumières et ainsi les gérer toutes en même temps. De même, vous pouvez définir des scènes, des actions ou même plusieurs scènes sur un seul bouton.



Et pour les plus exigeants en domotique, l'app permet même de piloter sa maison à distance grâce à une API spécifique.



Voilà donc une jolie application gratuite qui est monétisée de deux manières : le mode premium et effets disponibles achats intégrés. Alors que l'achat premium permet de débloquer certaines fonctions comme l'automatisation, il faut noter que les packs d'effets sont en supplément. Dommage mais le développeur investit beaucoup de temps. De plus, il est à l'écoute de vos remarques et suggestions. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a intégré le support des ampoules Ikea, pour le moment seulement sur Android.



Si vous avez besoin d'aide à paramétrer Hue Essentials, rendez-vous sur le site du développeur qui contient des explications et des tutos.



Périphériques compatibles (la plupart étant géré HomeKit) :

Pont de connexion Philips Hue

Lumières Bluetooth Philips Hue

deCONZ (ConBee)

diyHue

IKEA TRÅDFRI (à venir sur iOS)

