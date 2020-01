Kings of the Castle : le petit nouveau au sein d'Apple Arcade

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Comme depuis le lancement d'Apple Arcade fin 2019, la Pomme vient d'ajouter en fin de semaine un nouveau jeu à son catalogue ! En effet, le service d'abonnement aux jeux vidéo accueille désormais Kings of the Castle, un jeu contre la montre à la première personne dans un univers fantastique.



Sur les images, Kings of the Castle peut faire penser à un jeu Sonic qui rencontrerait Super Monkey Ball ! Le but ? Délivrer le prince Rupert, emprisonné par le méchant dragon Zantorian.



La différence par rapport aux jeux habituels provient du fait que l'on contrôle la princesse, qui part à la rescousse de l'homme !

Kings of the Castle vient conquérir Apple Arcade

Dans le rôle de la princesse, vous devez faire appel à votre courage, votre force et votre sens de l'orientation pour sauver le prince. Trouvez les clés et les potions qui vous permettront d'atteindre le sommet de la tour du château. Recueillez des gemmes sur le chemin pour verser une rançon en échange de la libération du prince en toute sécurité !

Kings of the Castle est à la fois un conte de fées, une chasse au trésor et un contre la montre à la première personne, le tout dans une ambiance feutrée, et colorée.



Vous allez adorer !



