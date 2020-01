Intel : Les processeurs devraient toujours être en pénurie cette année

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

En ce moment, rien ne va chez Intel. L'entreprise est depuis plusieurs mois dans l'incapacité de lancer la production de sa gravure en 10nm, ce qui cause une énorme baisse de revenu. Apparemment, cette situation continuerait en 2020.



La cause ? Un retard qui s'est accumulé

Intel est en train de se faire manger par son concurrent AMD qui lui profite du retard de l'entreprise. En effet, Intel aurait d'énormes difficultés en ce qui concerne la gravure en 10nm qui est fortement demandée par ses clients. Ce retard serait dû en parti par le manque de temps attribué pour cette gravure, la firme a préféré se focaliser sur le développement des puces réseau pour les smartphones. Toutes les équipes ont été mobilisées sur ce projet, laissant un peu à l'abandon les processeurs pour ordinateur.



Le résultat est que l'entreprise a été dans l'obligation de prolonger ses processeurs 14nm.

Comme Intel n'arrive plus à remplir convenablement les commandes, les constructeurs d'ordinateurs, de tablettes et autres se rapprochent de son pire concurrent AMD, qui lui répond favorablement à toutes les commandes.



Ce qui pourrait s'avérer être grave pour Intel c'est que ses difficultés de pénuries concernent l'un de ses marchés les plus lucratifs, les processeurs utilisés dans les ordinateurs d'entrée de gamme sont ceux qui rencontrent le plus de succès vu leur faible prix et c'est justement Intel qui est en train de perdre ce marché progressivement depuis l'année dernière



Quand on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, on ne peut pas faire plus vrai dans cette situation, puisque AMD devrait voir sa part de marché pour les processeurs d'ordinateurs portables évoluer vers les 20% au cours du premier trimestre 2020. À titre de comparaison, l'année dernière sur la même période, la part de marché était de 14,7%.



