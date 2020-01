Les iPhone 11 et 11 Pro représentent 69% des ventes d'iPhone aux États-Unis d’octobre à décembre 2019

La dernière génération d'iPhone connait un important succès commercial aux États-Unis. D'après le dernier rapport de recherche sur les ventes CIRP, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max réalisent à eux trois une magnifique performance dans la gamme iPhone.

69% des ventes d'iPhone entre octobre et décembre 2019

On pourrait penser qu'au vu du prix élevé des derniers iPhone, les consommateurs américains se rapprocheraient des iPhone de précédentes générations (en général plus sujets à des promotions chez les revendeurs). Au final, c'est tout le contraire puisqu'entre octobre et décembre 2019 il s'est vendu plus d'iPhone 11/11Pro et 11 Pro Max que d'iPhone XR, XS, X, 8...



Dans cette statistique de 69%, c'est bien évidemment l'iPhone 11 qui s'est le mieux vendu. Principalement en rapport avec son prix plus raisonnable que les modèles "Pro". À lui seul, il représente la moitié des 69%.

Le rapport de recherche sur les ventes informe quand même que malgré tout l'iPhone XR a fortement été sollicité, sortit en 2018 ça reste le "chouchou" des clients Apple partout dans le monde.

Le prix de vente moyen a baissé

Quand on compare à 2018, le prix de vente moyen de l'iPhone en période de fêtes de fin d'année est passé de 839$ à 809$, une baisse qui parait minime, mais ne va pas rassurer les investisseurs. Cela serait lié aux conséquences d'avoir baissé le prix de 50$ de l'iPhone 11.



Autre mauvaise nouvelle pour la firme de Cupertino c'est le taux d'adoption du niveau de stockage supérieur. Celui-ci est également plus faible que les années précédentes. Les comportements sont différents entre la gamme "Pro" et l'iPhone 11 normal.

Il est révélé que les consommateurs qui privilégient l'iPhone 11 choisissent en majorité la version 64 Go et ceux qui privilégient la gamme "Pro" et "Pro Max" investissent majoritairement sur des 256 Go et 512 Go.

C'est là que l’on comprend que ceux qui prennent l'iPhone 11 c'est principalement pour acquérir un iPhone récent avec un prix moins cher.

Pour rappel, c'est le mardi 28 janvier au soir (heure française) qu'Apple va dévoiler ses résultats financiers. On en saura plus sur le volume des ventes et les revenus générés.



