iPhone XR 64 Go en promotion à 599,99€ !

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

L'iPhone XR n'est plus le dernier de sa génération, mais pourtant il se vend encore très bien chez Apple comme chez les revendeurs ! Rarement en promotion, Cdiscount propose aujourd'hui à l'occasion des soldes de ce début d'année une belle réduction.



109€ d'économies supplémentaires sur l'iPhone XR

Reprenant le design de l'iPhone X et ayant des performances vraiment intéressantes pour un smartphone commercialisé en 2018, l'iPhone XR est encore un smartphone qui fait le poids face à ses concurrents !

Aujourd'hui, Cdiscount propose sous forme de vente flash l'iPhone XR en version 64 Go noire à seulement 599,99€ quand celui-ci est vendu 709€ quand vous le prenez sur l'Apple Store en ligne.

Pour rappel, pendant le Black Friday, l'iPhone XR avait connu une belle réduction, mais pas aussi intéressante ! Et il faut savoir qu'Apple le vendait 859€ à sa sortie...

Pour rappel l'iPhone XR c'est un écran de 6,1 pouces avec une technologie LCD Multi-Touch, une résistance aux éclaboussures à l'eau et à la poussière, un capteur photo de 12 mégapixels, compatible 4G, la technologie Face ID, la puce A12 Bionic, compatible recharge sans fil...



Cdiscount propose le paiement en 4x sans frais, ce qui vous permettra de payer 153,59€ à la commande, puis 153,56€ les trois mois qui suivent.

Pour ceux qui ont Cdiscount à volonté, vous pouvez le recevoir dès demain à votre domicile ou en point relais !



Le stock est limité, la vente flash est disponible (pour l'instant).