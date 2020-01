TransferWise enfin compatible Apple Pay

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

TransferWise s'offre une mise à jour discrète sur le papier, mais intéressante. Sortie hier, la nouvelle version était censée corriger des bugs mais finalement cela va plus loin. TransferWise vient en effet d'ajouter la compatibilité avec Apple Pay, le service de paiement mobile de la firme à la pomme.

TransferWise permet d'utiliser Apple Pay pour ses paiements à l'étranger

TransferWise fait donc un pas pour les utilisateurs iOS. Le service spécialisé dans le transfert d’argent à l’étranger vous permet donc de profiter des taux les plus bas avec une nouvelle fonctionnalité. Depuis hier soir, il est possible d'ajouter une carte TransferWise dans Wallet et de l'utiliser via Apple Pay.



Pour ceux qui ne voient pas l'intérêt de TransferWise, rappelons que les frais sont jusqu'à dix fois moins élevés que par les canaux classiques. Par exemple, un transfert de 1000$ vers les USA vous coûtera plus de 60$ de commissions, quand l'app vous propose un deal à 6$

Pour réaliser une telle prouesse, les créateurs du projet ont une astuce. En réalité, les fonds ne quittent jamais un pays, mais la compagnie s'arrange pour transférer l'argent entre plusieurs utilisateurs du même pays, sans que l'initiateur en soit informé.



Qui avait besoin de TransferWise ?



NB : Après avoir ajouté votre carte à Apple Pay, TransferWise indique que vous pourrez voir une transaction sur votre compte (il pourrait s'agir de 0 USD). Il s'agit d'une vérification que votre carte fonctionne et celle-ci s'annulera sous peu.

