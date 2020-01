Les abonnements dans les applications iOS sont de plus en plus populaires

Julien Russo

Une nouvelle tendance a vu le jour d'après le cabinet d'analyses SensorTower. Ce sont les abonnements au sein des applications pour iPhone et iPad. Les clients Apple se lâchent de plus en plus sur les facturations mensuelles, provoquant le grand bonheur des développeurs qui s'assurent un revenu régulier et stable.

Les abonnements vus sous un "autre jour" en 2020

Il y a quelques années l'abonnement mensuel faisait peur. Progressivement avec le temps il s'est démocratisé. En grande partie grâce aux plateformes de streaming qui ont brisé le tabou. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune difficulté à prendre un abonnement mensuel sur Apple Music ou sur Netflix. Cette liberté d'esprit se traduit principalement par une liberté dans la gestion de l'abonnement, grâce au concept du "sans engagement", les clients ne se sentent pas pris au piège et peuvent tout arrêter du jour au lendemain.



Le cabinet d'analyse SensorTower a publié un rapport concernant cette nouvelle pratique qui devient de plus en plus courante. Cette stratégie serait en forte croissance, quel que soit le secteur de l'activité de l'application.

Ce qui est toujours efficace pour constater une tendance c'est de regarder l’avant et après. Par exemple, entre 2018 et 2020 il y a eu +21% d'abonnements souscrits dans les applications mises à disposition sur l'App Store.

Cela représente l'équivalent de 3,2 milliards d'euros. Une magnifique business pour les développeurs, mais aussi pour la firme de Cupertino qui se prend une belle marge sur le prix final de l'abonnement.

Les applications où les abonnements fonctionnent le mieux

Comme partout ailleurs, il y a des applications où il est difficile de vendre des abonnements et puis d'autres qui ont ce pouvoir de convaincre, ce qui nous donnerait presque envie de prendre un abonnement à l'année !

Le rapport apporte des précisions concernant les applications qui vendent le plus d'abonnements à leurs utilisateurs.



Sur iOS on retrouve :

YouTube Tinder Pandora Hulu Bumble HBO Now LinkedIn YouTube Music Amazon Music ESPN

Sur Android on retrouve :

Pandora Google One Tinder HBO Now Disney+ Twitch Bumble ESPN LiveMe MeeMe

Quand on compare les deux OS, il y a des applications qui n'apparaissent pas du tout et d'autres qu'on retrouve presque à la même position. Par exemple, Tinder, HBO Now et Pandora s'en sortent particulièrement bien que ça soit sur iOS ou Android.

Les revenus globaux des abonnements sont à la traine chez Android

Le cabinet d'analyse s'est aussi intéressé à l'OS qui rapporte le plus aux développeurs. Comme chaque année, c'est Apple qui est en forte tête. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a beaucoup de développeurs qui privilégient iOS plutôt qu'Android.

Pourtant, il y a largement plus d'utilisateurs sur Android que sur iOS. Cela aurait été logique que ça soit le contraire.



L'année 2020 devrait également aller à la progression pour les abonnements. De nouveaux services de streaming vont débarquer dans le monde, mais également aux États-Unis, ça va être encore des abonnements renouvelables mensuellement !



