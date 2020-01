Crédit Agricole : lancement d'Apple Pay le 28 janvier

Ainsi, le 28 janvier sera lancé le service de paiement mobile d'Apple pour les clients de la banque : dans un premier temps, ce sera uniquement pour des paiements en France, avant d'ouvrir les frontières à l'étranger dès le troisième trimestre 2020 via MasterCard et Visa. Merci à nos deux sources, qui se reconnaitront !

