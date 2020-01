C'est au tour de macOS 10.15.3 de recevoir la bêta 3

Julien Russo

Il y a 48 heures Apple proposait la bêta 3 d'iOS 13.3.1, Watch OS 6.1.2 et tvOS 13.3.1, c'est maintenant au tour de macOS d'avoir le droit à sa troisième bêta. Bien évidemment, le téléchargement est uniquement réservé aux développeurs pour tester la stabilité de la version avant le lancement de la version tout public.

Disponible depuis 19h

Si vous avez un Mac et que votre compte est en mode développeur, vous pouvez dès maintenant télécharger la bêta 3 de macOS 10.15.3 !

Pour cela il vous faudra aller dans "Préférences Système" puis cliquer sur "Mise à jour de logiciels" et vous verrez apparaitre la mise à jour.

Au programme c'est principalement des améliorations et des correctifs. Aucune véritable nouveauté n'a été repérée, excepté dans le code de la bêta où on peut apercevoir un "mode Pro" qui permet d'optimiser au maximum du maximum les performances du MacBook au détriment de l'autonomie. Il n'est pas disponible dans la bêta 3. Ce qui est bien dommage puisque ça aurait été intéressant de faire la comparaison avec et sans mode Pro. Il faudra probablement attendre la prochaine bêta.