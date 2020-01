Byte : le retour des vidéos Vine en 6 secondes

Deux ans après avoir été supprimé de l’App Store et du Play Store par Twitter, Vine revient par son co-fondateur Dom Hofmann sous le nom de Byte. L’idée est la même, puisque le successeur de Vine propose toujours des vidéos de 6 secondes.

byte : le nouveau Vine

Le principe de la vidéo en boucle de 6 secondes est donc inchangé. Dans Byte, vous sélectionnez à partir de votre pellicule ou utilisez la caméra pour capturer des moments en direct. Ensuite, vous transformez la vidéo en un mini clip de 6 secondes qui boucle à l’infini. Une sorte de GIF amélioré.



Pour créer un moment, appuyez sur le bouton central et acceptrz les autorisations nécessaires pour la caméra, la vidéo et l'audio. De là, vous pouvez accéder à votre pellicule, tandis que l'interface utilisateur de capture dispose d'une fonction de suppression et d'un filtre «Mode fantôme».



Outre la publication, Byte propose aussi de suivre des personnes et de visionner de nouveaux moments à travers des sélections manuelles, les clips populaires ou autre.



Pour aller plus loin que Vine, Byte prévoit de lancer un programme qui paiera les créateurs très bientôt. De quoi lancer le service avec un réel intérêt pour les influenceurs.



Byte est maintenant disponible sur Google Play et l'App Store. Sur Android, les utilisateurs peuvent «se connecter avec Google», tandis qu'iOS propose également une option «se connecter avec Apple». Une fois connecté, Byte vous demandera un nom d'utilisateur et une image de profil.



