Le Mi Smart Compact Projector de Xiaomi commercialisé en France

Hier à 20:00

Julien Russo

3

Grosse annonce aujourd'hui dans la communauté francophone de Xiaomi. La firme chinoise a annoncé le lancement officiel en France de son vidéoprojecteur haut de gamme avec une image optimisée de 60" à 120" et tournant sous Android TV 9.0 (Pie). Un produit qui était très attendu !



Un design et des performances qui ne peuvent que vous satisfaire

Ce nouveau vidéoprojecteur est la deuxième expérience du géant chinois dans le secteur.

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector se présente comme un vidéoprojecteur connecté qui saura répondre à vos besoins de streaming grâce à son intégration Android.

En effet, vous retrouverez toutes vos applications favorites comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, MyCANAL, Molotov TV, Plex...



Comparé à la première version, Xiaomi vise toujours la haute qualité, mais privilégie maintenant le petit format avec des dimensions bien inférieures à la première version. On retrouve des dimensions de 11,5 x 15 x 15 cm et un poids de seulement 1,77 kg. Autant de technologies à l'intérieur pour un poids aussi léger, les chinois savent nous bluffer !

Le Mi Smart Compact Projector ne se contente pas juste de vous projeter une image en Full HD 1080p, il gère également la partie audio en incluant deux haut-parleurs de 5W chacun, rien d'extraordinaire, mais cela ne vous empêchera de connecter des enceintes en Bluetooth ou en filaire.

Xiaomi a choisi un système de protection LED avec une luminance de 500 Lumens. La puissance de l'ampoule est de 65 Watts.

Les connectiques et la connectivité

Xiaomi ne nous déçoit pas sur cette partie, puisque vous aurez bien évidemment un port HDMI, une prise jack 3,5, une prise USB 2.0 et une compatibilité en Wi-Fi et Bluetooth. Lors de la présentation de ce nouveau produit, Xiaomi a assuré que le vidéoprojecteur prenait en charge les codecs Dolby Digital et DTS-HD. Une bonne nouvelle qui motivera très probablement les plus hésitants à passer à la caisse.

Prix et disponibilité

Le produit est déjà disponible chez les revendeurs français comme la Fnac où il est proposé au tarif avantageux de 499,99€ au lieu de 599,99€. Une réduction qui a été possible grâce à la coopération de Xiaomi qui a donné son accord pour ce prix de lancement qui se terminera le 10 février.



Le pack que vous recevrez comportera le Xiaomi Mi Smart Compact Gris et blanc, ainsi que le câble d'alimentation et une télécommande.