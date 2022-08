Xiaomi ferme 95% de ses boutiques en France

Dans le passé, Xiaomi a souvent été critiqué pour avoir copié plus d'une fois le design des produits Apple, toutefois, cela n'a pas empêché l'entreprise de rencontrer un joli succès sur des marchés en commun avec Apple, on pense notamment au marché des smartphones et des écouteurs sans fil. Cette popularité a poussé le géant chinois à créer une présence physique en France, c'est pour cela que Xiaomi a ouvert plusieurs boutiques pour être plus proche des consommateurs.

Xiaomi ferme quasiment toutes ses boutiques

Aujourd'hui, une entreprise privilégie sa présence en ligne, c'est ici où elle réalisera le plus de ventes et où elle augmentera ses parts de marché. Cependant, avoir des boutiques physiques est aussi un avantage, car cela permet d'attirer une clientèle qui n'a peut-être pas l'habitude de faire des achats en ligne ou qui a besoin de tester l'appareil avant de l'acheter.



Xiaomi l'avait bien compris et c'est pour cela que le géant chinois a ouvert ces dernières années 9 magasins en France.

Les "Xiaomi Store" était quasiment tous géré par la société Tell Me, un partenaire qui est aujourd'hui en liquidation judiciaire. Si la raison officielle n'est pas dévoilée, il y a de fortes chances que la période difficile qu'a générée la pandémie Covid-19 y soit pour quelque chose.



Pendant les confinements et les restrictions de déplacement en France, les boutiques Xiaomi ont perdu énormément de ventes, ce qui a provoqué un écroulement du chiffre d'affaires et un réel problème pour assumer les salaires et les loyers très coûteux des différentes boutiques.

Selon les informations obtenues par notre confrère Frandroid, la société Tell Me vient de baisser les rideaux de 8 sur 9 boutiques réparties dans toute la France, le 23 août 2022.

Les boutiques à :

Lyon

Toulouse

Lille

À Vélizy

Forum des Halles

Au boulevard Sébastopol

À Paris Saint-Lazare

À la Défense

Sont désormais toutes fermées.

La seule boutique qui reste ouverte se trouve sur les Champs-Élysées, celle-ci a été sauvée grâce à sa gestion par un autre partenaire, le groupe Tell Me n'était pas le propriétaire de cette boutique selon Xiaomi.



Selon le rapport, le gestionnaire Tell Me est en cessation de paiement depuis le 1er juin 2022 :

Pour cette raison, l’entreprise Tell Me présente un passif exigible connu de 2 824 863 euros pour un actif disponible estimé à 210 000 euros seulement (malgré un chiffre d’affaires de 9 615 757 euros en 2021). L’entreprise est donc en cessation de paiement depuis le 1er juin 2022, les loyers devant être pris en charge par la société iHealth Labs Europe, ancien actionnaire de Tell Me.

En ce qui concerne le contrat de travail des 43 salariés concernés par ces fermetures, celui-ci continue, le partenaire de Xiaomi n'a pas déclenché de procédure de licenciement. Est-ce le signe qu'un autre groupe va reprendre les boutiques et les effectifs ? Pour le moment, aucune information n'a fuité à ce sujet, mais Xiaomi affirme "travailler à reprendre rapidement les activités normales".