CIC : la banque passe également à Apple Pay

Il y a 2 heures

Alban Martin

Jamais deux sans trois disait l'autre, voilà que CIC, du même groupe que Crédit Mutuel (Arkéa), passe à Apple Pay.



Après le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel ce matin, le CIC offre à ses clients la possibilité d'utiliser gratuitement le service de paiement mobile d'Apple.

CIC se lance dans Apple Pay

Après de longues négociations entre la banque et la firme à l'iPhone et plusieurs annonces de reports, il est possible d'ajouter sa carte bancaire CIC au système de paiement sans contact de Cupertino.



Le Crédit Industriel et Commercial et ses 2067 agences peuvent enfin répondre de manière positive à leurs clients concernant Apple Pay. La banque fait partie des dernières à s'y soumettre, avec donc le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel ce jour. Reste plus que le LCL et d'autres "petits" établissements.

Comment ajouter Apple Pay pour les clients CIC

Si vous êtes clients CIC (ou tout autre banque compatible), vous pouvez donc ajouter votre carte à l'iPhone pour payer avec. Pour ajouter votre carte, il vous suffit de vous rendre dans l'application Wallet, d'appuyer sur le petit + en haut à droite puis d'ajouter les informations de cette dernière en la scannant. Ensuite, vous validez le CVV et la date, avant de confirmer le tout par le code SMS.



Il ne vous restera plus qu'à accepter les conditions, puis vous verrez la carte faire son arrivée dans l'application.



Qui est content d'avoir enfin Apple Pay au CIC ? Relisez notre tutoriel sur Apple Pay pour tout comprendre.

